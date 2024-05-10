МНЕНИЕ | Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?

В результате ядерных „учений“, которые проводят Россия и Беларусь, вероятно нанесение ударов тактическими ядерными ракетами по территории Украины.

Сегодня стало известно, что Беларусь присоединяется к России на втором этапе ядерных учений. Об этом заявил в Москве российский диктатор Владимир Путин. По его словам, дано соответствующее поручение министерствам обороны и генеральным штабам двух стран.

„В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям“, — подчеркнул он.

Белорусский диктатор Лукашенко подтвердил это и подчеркнул, что первый этап ядерных учений страны провели порознь.

„Но нами было принято вчера решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этапы вместе“, — сказал Лукашенко. По его словам, генеральные штабы уже приступили к исполнению.

6 мая Минобороны России сообщило, что Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил Военно-морского флота (ВМФ): на них планируется отработать „вопросы применения нестратегического ядерного оружия“.

Кроме того, напомним, что Россия еще в 2023 году вывела в море корабли с тактическим ядерным оружием (впервые со времен „холодной войны“).

Прошлые крупные российско-белорусские учения в начале 2022 года привели к широкомасштабному российскому наступлению в Украину, в том числе, с территории Беларуси. Не исключено, что в ходе этих совместных ядерных „учений“ по территории Украины могут быть нанесены удары тактическими ядерными ракетами. Возможное место нанесения ударов - запад Украины с целью остановить поставки вооружений украинской армии в рамках американской и европейской помощи.

Я бы отнеслась к такой угрозе самым серьезном образом. Недооценка угроз в прошлом, попытка считать российско-белорусские милитаристские мероприятия блефом, уже привела к катастрофическим последствиям.