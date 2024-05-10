МНЕНИЕ | Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Престарелые диктаторы могут пойти ва-банк, считает Наталья Радина.
В результате ядерных „учений“, которые проводят Россия и Беларусь, вероятно нанесение ударов тактическими ядерными ракетами по территории Украины.
Сегодня стало известно, что Беларусь присоединяется к России на втором этапе ядерных учений. Об этом заявил в Москве российский диктатор Владимир Путин. По его словам, дано соответствующее поручение министерствам обороны и генеральным штабам двух стран.
„В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям“, — подчеркнул он.
Белорусский диктатор Лукашенко подтвердил это и подчеркнул, что первый этап ядерных учений страны провели порознь.
„Но нами было принято вчера решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этапы вместе“, — сказал Лукашенко. По его словам, генеральные штабы уже приступили к исполнению.
6 мая Минобороны России сообщило, что Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил Военно-морского флота (ВМФ): на них планируется отработать „вопросы применения нестратегического ядерного оружия“.
Кроме того, напомним, что Россия еще в 2023 году вывела в море корабли с тактическим ядерным оружием (впервые со времен „холодной войны“).
Прошлые крупные российско-белорусские учения в начале 2022 года привели к широкомасштабному российскому наступлению в Украину, в том числе, с территории Беларуси. Не исключено, что в ходе этих совместных ядерных „учений“ по территории Украины могут быть нанесены удары тактическими ядерными ракетами. Возможное место нанесения ударов - запад Украины с целью остановить поставки вооружений украинской армии в рамках американской и европейской помощи.
Я бы отнеслась к такой угрозе самым серьезном образом. Недооценка угроз в прошлом, попытка считать российско-белорусские милитаристские мероприятия блефом, уже привела к катастрофическим последствиям.
Можно спорить с экспертами насколько такой шаг целесообразен и эффективен с военной точки зрения, но то, что два безумных престарелых диктатора в войне против Украины готовы идти на любые, даже самые безумные, шаги — очевидно.
Напомню, что известный американский аналитик и историк Юрий Фельштинский давно предупреждает о вероятности нанесения ударов с территории Беларуси по странам-соседям.
Угроза нанесения ядерных ударов с территории Беларуси существенно повышает вероятность нанесения ответных ударов по военным объектам и центрам принятия решений в РБ, в том числе, по двум российским военным базам — узлу связи ВМФ РФ в Вилейке и радиолокационной станции между Барановичами и Ганцевичами, которые активно используются Россией в войне против Украины. Лукашенко подвергает угрозе жизни всех граждан Беларуси.
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