В Ласнамяэ пройдет сбор опасных отходов и пригодных для повторного использования вещей

В ходе рейда сдать можно следующие содержащие опасные вещества отходы: батарейки и аккумуляторы; старые лекарства; отходы красок, клея, лаков и растворителей; масла и смазочные материалы; адсорбенты, загрязненную ветошь и защитную одежду; остатки масляных фильтров и антифриза; отходы масел, масляные фильтры и промасленную ветошь; грозящие заражением острые предметы (в т.ч. использованные шприцы); остатки удобрений и пестицидов; химикаты (кислоты, щелочи, фотохимикаты и др.); содержащие опасные вещества очищающие средства; отходы с содержанием ртути (градусники, лампы дневного света и др.); старые электроприборы; упаковку, содержащую опасные вещества или загрязненную ими (в т.ч. огнетушители).Из пригодных ко вторичному использованию вещей принимаются такие как: книги, посуда и другие кухонные принадлежности, одежда и прочий домашний текстиль, игрушки, обувь, инвентарь для хобби и спорта, музыкальные инструменты, предметы связанные с просмотром фильмов(кассеты/диски), предметы интерьера (украшения для интерьера, статуэтки, скатерти, бельё и прочее), аксессуары (украшения, сумки, ремни, очки и т.д.) и небольшие электронные приборы (такие как фен, тостер, чайник, миксер, микроволновка и т.д.).