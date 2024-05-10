Аптекарь напоминает: весна – лучшее время для прививки от клещевого энцефалита!

„Две трети эстонских клещей являются переносчиками вируса, хотя не все из них являются переносчиками клещевого энцефалита, но они переносят другие вирусы – например, боррелиоз (болезнь Лайма). в основном передается через укусы клещей, а также изредка при употреблении непастеризованного коровьего или козьего молока или молочных продуктов“, — объясняет фармацевт аптеки Benu Центра здоровья Саку Антон Оямаа.

По словам Оямаа, в природных условиях Эстонии клещи обычно активны с апреля по октябрь, но это зависит, прежде всего, от погоды: клещи готовы укусить, когда температура достигает плюсового значения. Тартумаа, Харьюмаа, Вильяндимаа и Валгамаа считаются теми регионами Эстонии, где наиболее высока вероятность заразиться вирусами, переносимыми клещами.

Как защититься от укусов клещей?

„Самым эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация, которую можно сделать как в кабинете семейного врача, так и в некоторых аптеках“, — говорит фармацевт.

Оямаа рекомендует при прогулке в лесу или в саду использовать спрей, отпугивающий клещей. „Кроме того, рекомендуется носить одежду из светлой, облегающей ткани с длинными штанинами и рукавами. Сапоги должны иметь более высокое голенище, а штанины стоит заправлять в носки. Также можно надеть шарф и головной убор. Одежда должна равномерно покрывать все тело, чтобы клещ не мог забраться под одежду“, — делится он рекомендациями.

„По возможности следует избегать мест с высокой растительностью – таких, где произрастают кусты, а также леса и поля с высокой и нескошенной травой“, — говорит фармацевт и добавляет, что после выхода на природу обязательно нужно принять душ и произвести осмотр, уделяя особое внимание подмышкам, паху, коленным суставам, пупку, шее и области головы.

Что делать, если клещ уже укусил?

Если же клещ уже укусил человека, то его необходимо как можно скорее вытащить. „Чем раньше его удалить, тем больше вероятность не заразиться вирусом“, — объясняет Оямаа.