МНЕНИЕ | Неужели мы ленивее скандинавов, или как повысить производительность труда?

Вторая возможность - производить очень большие объемы. К сожалению, мы, вероятно, никогда не сможем конкурировать по объемам с Китаем, в котором в тысячи раз больше людей и почти не ограничены другие ресурсы. Я помню рассказ одного предпринимателя о том, как он получил из Китая контейнер, полный голубых мужских рубашек с длинными рукавами 43-го размера. Целый контейнер! Все они были изготовлены точно по образцу заказчика.

Автоматизация меньше всего влияет на профессии, требующие эмпатии и быстрой адаптации, например, учителя, руководители, поставщики персональных услуг. Понятно, что не все отрасли экономики можно автоматизировать. Сегодня трудно представить, чтобы робот мог стричь волосы или лечить зубы.

Появление технологий, а теперь и искусственного интеллекта вроде бы угрожает многим рабочим местам, требующим творческих навыков, например, сценаристам, программистам, авторам текстов и так далее.

Во-первых, меньше работников и больше оборудования. Замена людей машинами - распространенный способ повысить производительность. Судя по историческим данным о рынке труда, автоматизация больше всего затрагивает работников со средними навыками, особенно тех, кто выполняет повторяющиеся действия. Например, бухгалтеры, чиновники, рабочие монтажных линий и т. п.

Мы привыкли приравнивать трудолюбие к производительности, но когда речь идет об экономике, все не так просто. Математически это умножение количества на цену и деление на число работников.

Получается, что от стран ЕС с лучшими показателями мы отстаем в два-три раза, в зависимости от того, какой сектор или отрасль рассматриваем. Так неужели мы на самом деле втрое ленивее финнов или шведов?

Исторически жители Балтии считают себя трудолюбивыми, умными и поющими народами. Балтию также рассматривают как историю успеха переходного периода в странах Восточной Европы. Однако ситуация не столь радужна, если мы посмотрим на международную производительность труда в общей картине.

Объемы товаров, произведенных в Китае, недостижимы для латвийского рынка (или всего Балтийского региона). Мы, возможно, можем быть лидером мирового рынка в очень узкой нише (например, в производстве судов для рыбоводства в открытых водах или в производстве оснований для ветрогенераторов, устанавливаемых в море), но это будут скорее исключительные случаи.

Третья возможность - продавать наш продукт по максимально возможной цене. Но здесь есть проблема. Почему на мировом рынке никто не хочет платить большие деньги за сухое молоко или за переработанную древесину? Мы экспортируем товары дешевые и с низкой добавленной стоимостью. В основном. Более того, глядя на нашу структуру занятости, мы видим, что очень большая часть рабочей силы работает в трудоемких отраслях с низкой добавленной стоимостью.

Таким образом, многие из проблем нашего народного хозяйства вызваны структурой экономики. Правда, мы производим и дорогостоящие электронные устройства, но это делается по договорам субподряда, поэтому мы не видим конечного результата своего производства – прибыли. Ее получают скандинавские предприятия.

Добавленная стоимость и цена не всегда коррелируют

Если „дешевый“ продукт по каким-то причинам можно продать по высокой цене, то это увеличивает и производительность. К сожалению, часто оказывается, что более дорогая продукция требует лучших технологий, более дорогих материалов и более образованной (более дорогостоящей) рабочей силы. Эти аспекты делают такие продукты более дорогими с точки зрения производства.

Кто наши флагманы? Например, лесная промышленность. Это правда, что тут достигнут прогресс, и если бы мы могли конвертировать весь экспорт лесной продукции в экспорт кругляка или деревянных домов, рост производительности в этом секторе был бы очень большим. В настоящее время мы экспортируем довольно много полуфабрикатов (пиломатериалы, клееный брус и тому подобное).

Качественная пищевая промышленность также может быть конкурентоспособной на европейских рынках. Конечно, мы не можем конкурировать объемами, но если бы производители продуктов питания из стран Балтии нашли свою нишу, они могли бы убедить жителей „старой Европы“ своим качеством. Это непростые и недешевые решения, но это возможности в отраслях, где у нас есть традиции и опыт.

А пока нам приходится мириться с тем, что водитель автобуса из Стокгольма в три раза производительнее своего коллеги из Риги, Таллина или Вильнюса, несмотря на то, что этот шведский шофер родился в Балтии.