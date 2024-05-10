Таллинн уволил руководителя Таллиннской спортивной школы

Ивар Юрченко, заместитель председателя Таллиннского департамента культуры и спорта, назначен руководителем Таллиннской спортивной школы до ее окончательного закрытия. Последний рабочий день Максима Бученкова — 13 мая.

В конце апреля новое руководство Таллинна решило закрыть Таллиннскую спортивную школу. Мэр Таллинна Евгений Осиновский (СДП) заявил тогда на пресс-конференции горуправы, что в случае с Таллиннской спортивной школой „общественные ресурсы были использованы необоснованно, а иногда и незаконно“.

Ранее Delfi писал, что внутренний контроль Таллинна еще прошлым летом указал на серьезные проблемы в Таллиннской спортивной школе. Подробнее читайте здесь!

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