На ФИФА могут подать в суд

В письме, адресованном президенту ФИФА Джанни Инфантино, организации отмечают, что „текущий футбольный календарь перенасыщен до такой степени, что национальные лиги не могут должным образом организовать свои соревнования“, а „игроки выходят за пределы своих возможностей, что сопряжено со значительным риском травм и влиянием на их здоровье“, пишет Sportmail.

Они также призывают ФИФА внести изменения в другие турниры, если новый формат клубного чемпионата мира останется прежним. В случае отсутствия каких-либо изменений FIFPro и Ассоциация мировых лиг намерены предпринять меры, включая судебный иск против ФИФА.

В 2025 году клубный чемпионат мира пройдет в США в обновленном формате при участии 32 команд с 15 июня по 13 июля. 26 клубов уже квалифицировались на турнир.

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