КАРТА БОЕВ | Боевые единоборства The League VI: посмотрите, какие поединки состоятся 18 мая в Тондираба

Организаторы крупнейшего в Скандинавии и Балтии спортивного события в области единоборств The League VI, который пройдет в ледовом холле Тондираба 18 мая, определились с полным списком поединков. В главном поединке вечера Максим Воровский встретится с британцем Чарли Сиква. Пояс чемпиона WBC будет разыгран в боксерском поединке между представителями Эстонии Эллисом Кулиничем и Танелом Конделем.