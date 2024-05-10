Другие виды
10.05.2024, 14:14

КАРТА БОЕВ | Боевые единоборства The League VI: посмотрите, какие поединки состоятся 18 мая в Тондираба

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Максим Воровский (справа) сразиться в главном поединке вечера
Максим Воровский (справа) сразиться в главном поединке вечера
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Организаторы крупнейшего в Скандинавии и Балтии спортивного события в области единоборств The League VI, который пройдет в ледовом холле Тондираба 18 мая, определились с полным списком поединков. В главном поединке вечера Максим Воровский встретится с британцем Чарли Сиква. Пояс чемпиона WBC будет разыгран в боксерском поединке между представителями Эстонии Эллисом Кулиничем и Танелом Конделем.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на Delfi TV в 18:00.

Между поединками также запланировано несколько музыкальных и танцевальных представлений. Со специальной программой выступит также гимнастка Эндла Вахер.

Карта боев

Полупрофессиональные бои

1. Расмус Майвель vs Арсений Суворов

Suvarov vs Maivel

2. Гретель Тийвель vs Мерете Таро

Tiivel vs Tarto

3. Андреас Кристофер Кубински vs Сандер Пярн

Gubinski vs Pärn

4. Маарья Ыква vs Лаура Линд

Õkva vs Lind

Профессиональные бои

5. Павел Шкуренко vs Марко ван Дер Гут

Shkurenko vs Van der Goot

6. Таур Гуитор vs Маркус Миттал

Mittal vs Guitor

7. Сигрид Капанен vs Моник Этьен

Kapanen vs Etienne

8. Руслан Митяев vs Шейн Килкаллен

Mitjajev vs Kilcullen

9. Роман Митяев vs Дэнни Смит

Mitjajev vs Smith

10. Хендрик Темас vs Сергей Макаев

Themas vs Makejev

11. Аллан Волосатых vs Миккель Лунд

Volosatõh vs Lund

12. Маркко Мойсар vs Арсений Николаев

Moisar vs Nikolaev

13. Отт Реммер vs Вахтанг Габуниа

Remmer vs Gabunia

14. Эллис Кулинич vs Танел Кондел (титульный пояс WBC)

Kulinits vs Kondel

15. Максим Воровский vs Чарли Сиква

Vorovski vs Sikwa

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