КАРТА БОЕВ | Боевые единоборства The League VI: посмотрите, какие поединки состоятся 18 мая в Тондираба(1)
Организаторы крупнейшего в Скандинавии и Балтии спортивного события в области единоборств The League VI, который пройдет в ледовом холле Тондираба 18 мая, определились с полным списком поединков. В главном поединке вечера Максим Воровский встретится с британцем Чарли Сиква. Пояс чемпиона WBC будет разыгран в боксерском поединке между представителями Эстонии Эллисом Кулиничем и Танелом Конделем.
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на Delfi TV в 18:00.
Между поединками также запланировано несколько музыкальных и танцевальных представлений. Со специальной программой выступит также гимнастка Эндла Вахер.
Карта боев
Полупрофессиональные бои
1. Расмус Майвель vs Арсений Суворов
2. Гретель Тийвель vs Мерете Таро
3. Андреас Кристофер Кубински vs Сандер Пярн
4. Маарья Ыква vs Лаура Линд
Профессиональные бои
5. Павел Шкуренко vs Марко ван Дер Гут
6. Таур Гуитор vs Маркус Миттал
7. Сигрид Капанен vs Моник Этьен
8. Руслан Митяев vs Шейн Килкаллен
9. Роман Митяев vs Дэнни Смит
10. Хендрик Темас vs Сергей Макаев
11. Аллан Волосатых vs Миккель Лунд
12. Маркко Мойсар vs Арсений Николаев
13. Отт Реммер vs Вахтанг Габуниа
14. Эллис Кулинич vs Танел Кондел (титульный пояс WBC)
15. Максим Воровский vs Чарли Сиква
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