СМИ: Том Круз примет участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024

Как сообщает RMC Sport, Том Круз участвовал в съемке эпизода, который будет показан во время церемонии закрытия. Актер был замечен на улицах Парижа, разъезжающим на мотоцикле. Том Круз ранее уже участвовал в церемониях, связанными с Олимпийскими играми. В 2004 году актер пронес огонь в Лос-Анджелесе перед началом Игр в Афинах, пишет Sportmail.

61-летний Том Круз — один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Круз является трехкратным обладателем премии „Золотой глобус“ (1990, 1997, 2000), и четырехкратным номинантом на „Оскар“. В карьере актера есть несколько ролей в фильмах про спорт. В частности, в „Цвете денег“ он играл талантливого молодого бильярдиста, а в драме „Джерри Магуайер“ Том Круз исполнил роль успешного спортивного агента.

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