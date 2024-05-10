Правда ли, что на Бранденбургские ворота в ночь на 8 мая спроецировали Знамя Победы?
8 мая 2024 года СМИ и Telegram-каналы сообщили, будто подсветку одной из главных берлинских достопримечательностей взломали — и на сооружение спроецировали Знамя Победы. Мы проверили, правдива ли эта новость.
Как сообщалось, в ночь на 8 мая неизвестные взломали систему иллюминации Бранденбургских ворот и спроецировали на арку изображение советского знамени, поднятого над Рейхстагом в 1945 году. Немецкая полиция якобы начала расследование инцидента. Новость сопровождалась иллюстративными материалами — фотографиями и видеозаписями, на которых необычная проекция была видна с разных ракурсов.
Кадры распространили „Аргументы и факты“, телеканалы „Царьград“ и „360“, „Военное обозрение“, Newsland, ГТРК „Югория“, „Вести Севастополь“ и другие российские СМИ. Большую популярность новость обрела в Telegram, где ею поделились, например, каналы „Прямой эфир“ (680 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Поздняков 3.0“ (323 000), КБ (243 000), NEXTA Live (238 000) и „Екатерина Мизулина“ (228 000). Эта информация вышла далеко за пределы русскоязычного интернета — например, написанный на английском пост пророссийского блогера Trollstoy в соцсети X набрал около 1,9 млн просмотров.
Ежегодно 8 и 9 мая в Берлине проходят памятные мероприятия, приуроченные к годовщине окончания Второй мировой войны в Европе. Как и годом ранее, полиция запретила демонстрировать на территории мемориалов в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде и в непосредственной близости от них российские флаги, георгиевские ленточки, военную униформу, ордена, а также символы, прославляющие вторжение России в Украину. Исключение предусмотрено лишь для ветеранов Второй мировой войны, дипломатов и других официальных лиц. Ограничения не распространяются на другие городские объекты, где действуют обычные нормы закона о собраниях. Бранденбургские ворота к этой категории не относятся (до ближайшего мемориала в Тиргартене — около 350 метров). Традиция подсвечивать достопримечательность в цвета национального флага в знак поддержки народа той или иной страны существует, делают это обычно по печальным поводам. Подобное происходило после терактов в Париже, Лондоне, Иерусалиме, Стамбуле или Брюсселе, а также в феврале 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. А вот в 2017 году, когда берлинские власти обошли своим вниманием теракт в метро Санкт-Петербурга и не подсветили Бранденбургские ворота в цвета российского флага, это за них сделали члены ультраправой партии NPD.
„Проверено“ изучило сайты авторитетных немецких СМИ и не нашло никаких подтверждений новости, про которую написали российские медиа. В соцсетях нет ни одной отличной от вирусных фотографии или видеозаписи, сделанной в ночь на 8 мая. Это довольно необычно, ведь Бранденбургские ворота находятся в самом центре Берлина, это место регулярно посещают и горожане, и туристы.
Первое, что бросается в глаза на вирусных снимках, — на одной и той же колонне Бранденбургских ворот на разных фотографиях проецируемые буквы расположены по-разному, со сдвигом. В то же время на видео нет никаких признаков колебания проектора.
Сомнения вызывает и проекция флага на своде Бранденбургских ворот. Получить такое изображение на параллельной земле поверхности с использованием проектора, расположенного в нескольких десятках метров, крайне сложно. Обычно внутренняя часть свода подсвеченных Бранденбургских ворот не меняет цвет настолько ярко.
Есть несоответствия и в других деталях. Так, на одном из видео на заднем плане видны полицейские машины с красно-синими мигалками, однако на автомобилях берлинской полиции установлены, как правило, синие.
Территория за Бранденбургскими воротами (на заднем плане распространившихся в Сети фото и видео) в ночь на 8 мая выглядела иначе: двумя днями ранее находящуюся там улицу 17 июня перекрыли почти на три месяца. На этом месте начали строить фанзону к чемпионату Европы по футболу, который в этом году пройдёт в Германии.
Судя по всему, изображение Знамени Победы, якобы спроектированное на Бранденбургские ворота, было добавлено на отснятые заранее видео и фото с помощью программ для редактирования.
В пресс-службе полиции Берлина в ответ на запрос „Проверено“ сообщили: „На основе всех данных, имеющихся у берлинской полиции, [можно сказать, что] циркулирующие в социальных сетях видео и фотографии предполагаемой проекции на Бранденбургские ворота — оптическая/графическая подделка“.
Схожие заявления публично сделали и некоторые российские пропагандистские ресурсы. Так, связанное с RT и расположенное в Берлине видеоагентство Ruptly разместило в Telegram пост, в котором говорится: „Слишком хорошо, чтобы быть правдой: в сети расходится видео, на котором Знамя Победы появилось на Бранденбургских воротах. Но мы точно знаем, что это видео — фейк. К большому нашему сожалению“.
По данным сервиса TGStat, два из трёх вирусных видео и два из трёх снимков были впервые опубликованы 8 мая в 10:39 по московскому времени в Telegram-канале „Поздняков 3.0“. Этот канал неоднократно был замечен в распространении недостоверной информации, а ведёт его Владислав Поздняков — создатель движения „Мужское государство“, пропагандировавшего неравенство по половому признаку, организовывавшего травлю людей и организаций и объявленного в России экстремистским.
Примечательно, что ровно за год до этого, утром 8 мая 2023 года в прокремлёвских Telegram-каналах начал расходиться аналогичный фейк — о Знамени Победы, якобы повешенном неизвестными над зданием Рейхстага. За неделю до истории про Бранденбургские ворота тот ролик обрёл новую волну популярности — интернет-пользователи стали утверждать, что на самом деле он снят в 2024 году.
Итог: Фейк