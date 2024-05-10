Правда ли, что на Бранденбургские ворота в ночь на 8 мая спроецировали Знамя Победы?

Ежегодно 8 и 9 мая в Берлине проходят памятные мероприятия, приуроченные к годовщине окончания Второй мировой войны в Европе. Как и годом ранее, полиция запретила демонстрировать на территории мемориалов в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде и в непосредственной близости от них российские флаги, георгиевские ленточки, военную униформу, ордена, а также символы, прославляющие вторжение России в Украину. Исключение предусмотрено лишь для ветеранов Второй мировой войны, дипломатов и других официальных лиц. Ограничения не распространяются на другие городские объекты, где действуют обычные нормы закона о собраниях. Бранденбургские ворота к этой категории не относятся (до ближайшего мемориала в Тиргартене — около 350 метров). Традиция подсвечивать достопримечательность в цвета национального флага в знак поддержки народа той или иной страны существует, делают это обычно по печальным поводам. Подобное происходило после терактов в Париже, Лондоне, Иерусалиме, Стамбуле или Брюсселе, а также в феврале 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. А вот в 2017 году, когда берлинские власти обошли своим вниманием теракт в метро Санкт-Петербурга и не подсветили Бранденбургские ворота в цвета российского флага, это за них сделали члены ультраправой партии NPD.