Вице-чемпион Олимпиады по фигурному катанию Сёма Уно завершил карьеру
Японский фигурист Сёма Уно, на счету которого два золота чемпионатов мира и три медали Олимпийских игр, объявил о завершении спортивной карьеры в 26 лет. Об этом он написал в Instagram.
Спортсмен отметил, что посвятил фигурному катанию 21 год.
Уно побеждал на мировых первенствах в 2022 и 2023 годах и еще два раза становился серебряным призером, сообщает РБК.
На Олимпиаде в Пхёнчхане Уно уступил только соотечественнику Юдзуру Ханю, а в Пекине стал третьим в личных соревнованиях и вторым в командных (после перераспределения наград из-за дела Камилы Валиевой).В декабре Уно в шестой раз выиграл чемпионат Японии, повторив достижения Ханю и Такэси Хонды.
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