Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Калужской области
В районе „Первого завода“ были слышны взрывы, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы, пишет DW со ссылкой на российские паблики. О пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода „Первый завод“ также сообщает РИА Новости.
В ночь на пятницу, 10 мая, беспилотники атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в России - в этот раз в Калужской области. Об этом сообщили несколько российских Telegram-каналов со ссылкой на информацию местных жителей. В сообщениях уточняют, что взрывы были слышны в районе НПЗ „Первый завод“ под Калугой.
„Около часа ночи несколько мощных взрывов прозвучали в Дзержинском районе, недалеко от станции „Полотняный завод“. По словам жителей, до этого были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы“, - пишет Shot. „Сотрудники завода были эвакуированы с НПЗ в районе 12 ночи“, - уточняет Astra.
Осторожно! На видео ниже слышна ненормативная лексика.
Губернатор Калужской Владислав Шапша подтвердил атаку на завод. „На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет“, - заявил он. Судя по видео, снятых местными жителями, пожар на НПЗ - был значительный.
„Первый завод“ — крупнейший НПЗ в Калужской области. Украинские дроны уже атаковали его 15 марта, пишет „Медуза“. Кроме того, по данным издания, в течение ночи беспилотники атаковали и другие регионы РФ — в Минобороны заявили, что системы ПВО сбили пять украинских дронов: три в Брянской области, один в Белгородской и еще один в Подмосковье.
БПЛА атаковал нефтехимический завод в Башкортостане
9 мая днем беспилотник атаковал нефтехимическое предприятие „Газпром нефтехим Салават“ в городе Салават республики Башкортостан, заявил глава региона Радий Хабиров. Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет. „Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены“, - прокомментировал атаку Хабиров, добавив, что предприятие завод продолжает работать в штатном режиме.
Атаки украинских дронов на НПЗ в России
С начала весны усилились атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, 12 марта произошел пожар на одном из крупнейших в России НПЗ - Нижегородском, а 13 марта БПЛА нанесли удары по Рязанскому нефтезаводу и Новошахтинскому НПЗ под Ростовом-на-Дону. 16 марта беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области.
В ночь на 17 марта беспилотники пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани. 27 апреля была совершена новая атака на Славянский НПЗ. В ночь на 1 мая, по данным источника „Украинской правды“ в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, БПЛА поразили НПЗ в Рязанской и Воронежской областях РФ. А в ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка в 35 км от Анапы.
Украинские беспилотники регулярно атакуют нефтеперерабатывающие заводы на территории России, пишет „Медуза“. Президент Украины Владимир Зеленский называл атаки на российские НПЗ ответом на удары войск РФ по энергетике Украины.
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