Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Калужской области

В ночь на пятницу, 10 мая, беспилотники атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в России - в этот раз в Калужской области. Об этом сообщили несколько российских Telegram-каналов со ссылкой на информацию местных жителей. В сообщениях уточняют, что взрывы были слышны в районе НПЗ „Первый завод“ под Калугой.

„Около часа ночи несколько мощных взрывов прозвучали в Дзержинском районе, недалеко от станции „Полотняный завод“. По словам жителей, до этого были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы“, - пишет Shot. „Сотрудники завода были эвакуированы с НПЗ в районе 12 ночи“, - уточняет Astra.

Осторожно! На видео ниже слышна ненормативная лексика.

Губернатор Калужской Владислав Шапша подтвердил атаку на завод. „На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет“, - заявил он. Судя по видео, снятых местными жителями, пожар на НПЗ - был значительный.

„Первый завод“ — крупнейший НПЗ в Калужской области. Украинские дроны уже атаковали его 15 марта, пишет „Медуза“. Кроме того, по данным издания, в течение ночи беспилотники атаковали и другие регионы РФ — в Минобороны заявили, что системы ПВО сбили пять украинских дронов: три в Брянской области, один в Белгородской и еще один в Подмосковье.

БПЛА атаковал нефтехимический завод в Башкортостане

9 мая днем беспилотник атаковал нефтехимическое предприятие „Газпром нефтехим Салават“ в городе Салават республики Башкортостан, заявил глава региона Радий Хабиров. Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет. „Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены“, - прокомментировал атаку Хабиров, добавив, что предприятие завод продолжает работать в штатном режиме.

Атаки украинских дронов на НПЗ в России