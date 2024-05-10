Турецкая федерация хоккея хочет заявить свой клуб в КХЛ(2)
Турецкая федерация хоккея (TBHF) планирует участие команд страны в КХЛ, а также во Всероссийской (ВХЛ) и Молодежной (МХЛ) хоккейных лигах. Об этом заявил президент организации Халит Албайрак, которого цитирует „Матч ТВ“.
В четверг турецкая организация подписала меморандум о сотрудничестве с ФХР, сообщает РБК.
“Мы строим ледовые дворцы, чтобы их заполнять и выходить на международную арену не только под эгидой нашей федерации, но и развивать частные клубы. Конечно же, у нас в планах есть создание клуба и МХЛ, и ВХЛ, и КХЛ“, — сказал Албайрак.
Турция является членом международной федерации (IIHF) с 1991 года.
Согласно информации на сайте IIHF, в Турции 1591 хоккеист, в том числе 801 юниор, 518 женщин и 272 мужчины.
В рейтинге IIHF мужская команда занимает 38-е место, женская — 28-е. Обе сборные играют в третьем по силе дивизионе IIHF.
В минувшем сезоне мужской турецкой суперлиги выступало семь команд.
В КХЛ в следующем сезоне выступят два иностранных клуба — минское „Динамо“ и астанинский „Барыс“.
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