„Русский военный флот — до дна!“. Новую марку презентовала „Укрпочта“

Сообщается, что на марке изображены корабли, потеря которых стала наиболее чувствительной для российского флота за два года полномасштабного вторжения. Ее тираж составляет составляет 1 млн экземпляров.

„Мы все помним, как на следующий день после введения в обращение марки „Русский военный корабль, иди ... !“ ВСУ обеспечили отправку вражеского крейсера „Москва“ в заданном направлении. Надеемся, что и марка „Русский военный флот — до дна!“ станет пророческой, и в конце концов весь русский флот окажется на дне, где ему и место, а наше Черное море очистится от русского нашествия“, — прокомментировал выпуск новой марки глава „Укрпочты“ Игорь Смелянский.