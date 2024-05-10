„Русский военный флот — до дна!“. Новую марку презентовала „Укрпочта“
„Укрпочта“ ввела в обращение почтовую марку „Русский военный флот — до дна!“, выпуск которой осуществлен при поддержке Военно-морских сил ВСУ. Новая марка стала третьей в серии почтовых марок „Русский военный корабль ... !“.
Сообщается, что на марке изображены корабли, потеря которых стала наиболее чувствительной для российского флота за два года полномасштабного вторжения. Ее тираж составляет составляет 1 млн экземпляров.
В общей сложности за два года войны Россия потеряла треть своего Черноморского флота, включая десантные корабли, подводные лодки и флагманский крейсер „Москва“.
„Мы все помним, как на следующий день после введения в обращение марки „Русский военный корабль, иди ... !“ ВСУ обеспечили отправку вражеского крейсера „Москва“ в заданном направлении. Надеемся, что и марка „Русский военный флот — до дна!“ станет пророческой, и в конце концов весь русский флот окажется на дне, где ему и место, а наше Черное море очистится от русского нашествия“, — прокомментировал выпуск новой марки глава „Укрпочты“ Игорь Смелянский.