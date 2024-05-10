В Беларуси пройдут учения по отработке применения тактического ядерного оружия

„В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе беларусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям, соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам дано“, — добавил Путин.

6 мая Минобороны России сообщило, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил Военно-морского флота (ВМФ): на них планируется отработать „вопросы применения нестратегического ядерного оружия“ (его также называют тактическим).

7 мая министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Беларусь проведет синхронизированную с Россией внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия.

Как отмечал военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов, „сам по себе факт проведения учений с ядерным оружием не может быть тревожным — Россия регулярно проводит разного рода маневры стратегических ядерных сил, отрабатывая различные этапы применения оружия — от развертывания до учебных пусков межконтинентальных баллистических ракет. А стратегическое ядерное оружие намного мощнее и страшнее.

Условия и обстоятельства, а также последствия применения стратегического ядерного оружия всем понятны, и поэтому такие действия вряд ли могут кого-то напугать.

Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, опасно тем, что у политиков и военных может быть превратное ощущение „ограниченного“ эффекта от его применения.

Тактическая ядерная бомба или ракета не может уничтожить страну и даже, скорее всего, не сотрет с лица земли современный большой город. И ощущение такой „ограниченной мощности“ может снизить порог применения ТЯО.

Но с другой стороны — страх перед ядерным оружием в мире настолько велик, что его применение может привести к очень серьезным политическим последствиям даже в случае, если это „всего лишь“ тактическая боеголовка“.