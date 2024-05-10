В Беларуси пройдут учения по отработке применения тактического ядерного оружия
Беларусь присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения тактического (нестратегического) ядерного оружия. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, пишет „Зеркало“ со ссылкой на агентство РИА Новости.
„В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе беларусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям, соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам дано“, — добавил Путин.
6 мая Минобороны России сообщило, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил Военно-морского флота (ВМФ): на них планируется отработать „вопросы применения нестратегического ядерного оружия“ (его также называют тактическим).
7 мая министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Беларусь проведет синхронизированную с Россией внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия.
Как отмечал военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов, „сам по себе факт проведения учений с ядерным оружием не может быть тревожным — Россия регулярно проводит разного рода маневры стратегических ядерных сил, отрабатывая различные этапы применения оружия — от развертывания до учебных пусков межконтинентальных баллистических ракет. А стратегическое ядерное оружие намного мощнее и страшнее.
Условия и обстоятельства, а также последствия применения стратегического ядерного оружия всем понятны, и поэтому такие действия вряд ли могут кого-то напугать.
Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, опасно тем, что у политиков и военных может быть превратное ощущение „ограниченного“ эффекта от его применения.
Тактическая ядерная бомба или ракета не может уничтожить страну и даже, скорее всего, не сотрет с лица земли современный большой город. И ощущение такой „ограниченной мощности“ может снизить порог применения ТЯО.
Но с другой стороны — страх перед ядерным оружием в мире настолько велик, что его применение может привести к очень серьезным политическим последствиям даже в случае, если это „всего лишь“ тактическая боеголовка“.
Напомним, что весной 2023 года Россия разместила тактические ядерные боеприпасы на территории Беларуси в ответ на военную помощь Запада Украине — высокоэффективные бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана.