Карис - о возможном закрытии границы с РФ, правах граждан РФ на выборах и вере в нарвитян

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Эстония возможность закрытия границы с Россией, президент напоминает, что сейчас граница закрыта для пересечения на автотранспорте по инициативе российской стороны. „Якобы для ремонта моста, но если по каким-то причинам возникнет такая необходимость, то это решение обязательно будет принято“, - не исключает Карис, обращая внимание, что на данный момент такой необходимости нет.