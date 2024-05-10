Карис - о возможном закрытии границы с РФ, правах граждан РФ на выборах и вере в нарвитян
9 мая президент Эстонии Алар Карис посетил Нарву, где в интервью Delfi ответил на вопросы, касающиеся границы с Россией и прав граждан РФ. Он прокомментировал переход на эстонский язык обучения в Нарве и выразил уверенность в его успешной реализации. Также президент выразил надежду, что празднование Дня Европы в Нарве станет все более значимым для местных жителей, отметив важность этого праздника для европейской идентичности города.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли Эстония возможность закрытия границы с Россией, президент напоминает, что сейчас граница закрыта для пересечения на автотранспорте по инициативе российской стороны. „Якобы для ремонта моста, но если по каким-то причинам возникнет такая необходимость, то это решение обязательно будет принято“, - не исключает Карис, обращая внимание, что на данный момент такой необходимости нет.