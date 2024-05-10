Новости Ида-Вирумаа
10.05.2024, 07:53

Карис - о возможном закрытии границы с РФ, правах граждан РФ на выборах и вере в нарвитян

 
Алар Карис с официальной речью на концерте в Нарве по случая Дня Европы.
Алар Карис с официальной речью на концерте в Нарве по случая Дня Европы.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

9 мая президент Эстонии Алар Карис посетил Нарву, где в интервью Delfi ответил на вопросы, касающиеся границы с Россией и прав граждан РФ. Он прокомментировал переход на эстонский язык обучения в Нарве и выразил уверенность в его успешной реализации. Также президент выразил надежду, что празднование Дня Европы в Нарве станет все более значимым для местных жителей, отметив важность этого праздника для европейской идентичности города.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Эстония возможность закрытия границы с Россией, президент напоминает, что сейчас граница закрыта для пересечения на автотранспорте по инициативе российской стороны. „Якобы для ремонта моста, но если по каким-то причинам возникнет такая необходимость, то это решение обязательно будет принято“, - не исключает Карис, обращая внимание, что на данный момент такой необходимости нет.

Комментируя ситуацию относительно граждан РФ, постоянно проживающих в Эстонии и их права голосовать на местных выборах, Алар Карис отмечает, что этот вопрос обсуждают фракции в парламенте. Президент в курсе того, что существуют разные мнения – как решить этот вопрос.

RusDelfi
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