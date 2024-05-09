ВИДЕО DELFI | „Это провокация“. Нарвитян возмутили плакаты учителей местной гимназии

Нарвитяне заявили, что эти плакаты являются провокацией и что сегодняшний день - 9 мая - всегда был Днем Победы, а не Днем Европы. Один мужчина с ребенком и вовсе использовал нецензурную лексику. Такова была его реакция на плакаты.

Керсти Кивирюйт и Арле Куура сказали, что не собираются писать заявление в полицию.

„К сожалению, мы причинили людям боль, - говорит Кивирюйт. - Но в то же время, будучи учителями, мы ничего не можем с этим поделать, потому что у нас сейчас за рекой идет такой ужасный пропагандистский концерт“.

„Там диктатор, который совершает действия против народа в Украине. Через память об этой войне он осуществляет свою власть. Мы не могли иначе“, - продолжает она.

„Нам жаль, что это обидело людей, что люди стали агрессивными“, - говорит она.