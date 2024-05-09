Науседа — о русской литературе в школах Литвы: „Надо различать авторов прошлого и сторонников Кремля“

„Давайте не будем терять разум. Достоевский, Толстой, Чехов, Чайковский — все они будут существовать, независимо от того, чем закончится наша дискуссия. Мир запишет их, уже записал, в сокровищницу культуры. И, честно говоря, я не очень понимаю, какое отношение эти люди имеют к путинскому режиму, как они поощряли Путина“, — сказал Науседа.

Литовский лидер подчеркнул, что этот подход не распространяется на деятелей искусства, который выражают поддержку Кремля сейчас. По мнению Науседы, в этот список также можно добавить спортсменов, публично одобряющих действия нынешней российской власти.

Эти заявления были сделаны в ходе предвыборных дебатов, посвященных месту русской литературы и культуры в программе литовских школ. Вопрос, заданный кандидатам в президенты, звучал так: „Учителям настоятельно рекомендуется не преподавать русскую классику, пока идет война в Украине, также советуют не ставить пьесы и оперы, не исполнять произведения русских авторов, причем не только современных, которые поддерживают политику Кремля, но и деятелей прошлого. Как вы считаете, правильное ли это решение?“

Кандидат в президенты и действующий премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что учителя и художники имеют достаточную свободу действий, чтобы самостоятельно принимать решение. „Мне кажется, что это вопрос мудрости, и я не говорю, что не надо читать, не говорю, что не надо говорить об этом, но все же, когда мы оцениваем, мы должны видеть контекст“, — подчеркнула она.

По словам главы литовского правительства, со времен советской оккупации в стране сложилось мнение, что русская культура — это „чудо и что более чудесной культуры в мире больше нет“. „Таким образом, мы мало знаем, например, об испанской культуре или о культуре других европейских народов, потому что мы все еще несем тот большой груз, который мы принесли с собой, по сути, из оккупации, и все же некоторые люди хотят продолжать быть там. Мне кажется, что нам нужно начать расширять свои горизонты“, — пояснила Шимоните.