ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (806-й день) | Зеленский: Европу не сломать ни Гитлеру, ни Путину

ВСУ атаковали жилой район Белгорода. Пострадали 11 человек, включая 11-летнюю девочку

В Белгороде восемь человек пострадали при обстреле жилых домов в спальном районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, среди пострадавших 10 взрослых и один ребенок. Четверо взрослых доставлены в городскую больницу с осколочными ранениями, также в числе пострадавших 11-летняя девочка. Еще трое человек отказались от госпитализации.

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу под Анапой

В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным штаба, около шести дронов были подавлены, но несколько упали на территории нефтебазы, начался пожар. Повреждены несколько резервуаров, добавили в штабе. О пострадавших в результате атаки не сообщается.

Беларусь присоединится к России на втором этапе ядерных учений, заявил Владимир Путин

Учения по отработке применения тактического ядерного оружия Путин назвал „плановой работой“. Когда они состоятся, российский президент не уточнил.

6 мая Генштаб Минобороны России сообщил о подготовке к учениям с тактическим ядерным оружием в ответ на „провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц“ в адрес России. На следующий день Минобороны Беларуси объявило о начале „внезапной проверки“ средств-носителей тактического ядерного оружия в вооруженных силах страны.

Зеленский: „Европу не сломать ни Гитлеру, ни Путину“

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил заявление по случаю Дня Европы, в котором упомянул Владимира Путина в одном ряду с Адольфом Гитлером.