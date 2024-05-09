ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (806-й день) | Зеленский: Европу не сломать ни Гитлеру, ни Путину
Подводим итоги очередного дня войны. Как прошло 9 мая?
ВСУ атаковали жилой район Белгорода. Пострадали 11 человек, включая 11-летнюю девочку
В Белгороде восемь человек пострадали при обстреле жилых домов в спальном районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, среди пострадавших 10 взрослых и один ребенок. Четверо взрослых доставлены в городскую больницу с осколочными ранениями, также в числе пострадавших 11-летняя девочка. Еще трое человек отказались от госпитализации.
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу под Анапой
В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
По данным штаба, около шести дронов были подавлены, но несколько упали на территории нефтебазы, начался пожар. Повреждены несколько резервуаров, добавили в штабе. О пострадавших в результате атаки не сообщается.
Беларусь присоединится к России на втором этапе ядерных учений, заявил Владимир Путин
Учения по отработке применения тактического ядерного оружия Путин назвал „плановой работой“. Когда они состоятся, российский президент не уточнил.
6 мая Генштаб Минобороны России сообщил о подготовке к учениям с тактическим ядерным оружием в ответ на „провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц“ в адрес России. На следующий день Минобороны Беларуси объявило о начале „внезапной проверки“ средств-носителей тактического ядерного оружия в вооруженных силах страны.
Зеленский: „Европу не сломать ни Гитлеру, ни Путину“
Президент Украины Владимир Зеленский выпустил заявление по случаю Дня Европы, в котором упомянул Владимира Путина в одном ряду с Адольфом Гитлером.
„Наша Европа — это добровольное единение наций, сообществ и миллионов очень разных людей, единение ценностей. И в этом — настоящая европейская сила. Все вместе мы должны и дальше приумножать эту силу, заботясь о защите жизни и общих ценностей на нашем континенте. Делать все, чтобы передать детям в наследство всю нашу Европу — мирную, объединенную, ту, в которой действительно хочется жить и которую не сломать ни Гитлеру, ни Путину… Они способны украсть у Европы годы мира, но не нашу общую судьбу — судьбу тех, кто побеждает зло, защищает жизнь и ценит мир“.
Рядом с Путиным на Параде Победы посадили военного из дивизии, которая была в Буче
На параде Победы за спиной у Владимира Путина посадили участников войны с Украиной, получивших за участие во вторжении звания Героев России. Двое из них служили в подразделениях, которые власти Украины обвиняют в военных преступлениях. 55-я отдельная мотострелковая бригада в начале войны целый месяц держала в школьном подвале более 350 жителей села Ягодное Черниговской области, а военные 76-й дивизии ВДВ были среди соединений, занимавших город Буча под Киевом/
Военные 76-й дивизии ВДВ из Пскова могли быть причастны к насилию в отношении мирных жителей Бучи весной 2022 года, писало Reuters. Власти Украины заявляли, что подозревают в военных преступлениях десантников из 104-го и 234-го полков 76-й дивизии.
На параде Путин назвал героями участников войны с Украиной.
Зеленский официально уволил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы
Бывший главнокомандующий ВСУ уволен по состоянию здоровья — с правом ношения военной формы, уточняется в указе Зеленского. Затем Валерий Залужный был официально назначен послом Украины в Великобритании и Северной Ирландии.
С поста главнокомандующего Залужный был снят ровно три месяца назад — 8 февраля 2024 года. Его место занял Александр Сырский.
Столтенберг: НАТО не планирует отправлять войска в Украину — Киев не просил об этом
Киев не просил о размещении войск НАТО в Украине, и альянс не планирует их туда отправлять, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству ANSA.
„НАТО не намерена размещать [свои] силы в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили войска НАТО, они просили больше поддержки“, — сказал Столтенберг.
По его словам, украинцам, чтобы они могли себя защитить, в первую очередь нужны боеприпасы и оружие.
El Mundo: в Украине построили сеть секретных заводов, производящих оружие
В Украине после начала полномасштабной войны появилась сеть скрытых заводов, на которых производят оружие, пишет испанская газета El Mundo со ссылкой на источник в украинской оружейной промышленности.
По его данным, некоторые из этих заводов находятся под землей, некоторые скрыты за „огромными декорациями“. Источник издания отметил, что вопрос сохранения местоположения этих производств в секрете особенно беспокоит Киев, поскольку среди сотрудников предприятий уже находили „предателей“.
Глава Европарламента Роберта Метсола: путь Украины в ЕС будет сложным, но мы сдержим свое обещание
Процесс вступления Украины в Евросоюз будет сложным, поскольку страна нуждается в восстановлении своей инфраструктуры и экономики, сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европарламента Роберту Метсолу.
„Мы приближаемся к украинскому будущему как члена европейского парламента. Это то обещание, которое мы сделали в прошлом декабре, это то обещание, над которым работал Европарламент с первых дней. Это обещание, которое мы обязательно сдержим. Путь к вступлению безусловно будет сложным и украинский путь во многом является уникальным“, — заявила Метсола в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Она добавила, что Европарламент и Европейский Союз готовы оказать Украине всю необходимую помощь в восстановлении. „Потому что Украина — это Европа“, — добавила она.
В Курской и Белгородской областях в результате обстрела погибли две женщины
В поселке Теткино Курской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина, еще одна местная жительница пострадала, сообщил губернатор области Роман Старовойт. „Также прямым попаданием разрушено местное кафе. Здесь обошлось без пострадавших,“, — сообщил губернатор.
Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил в телеграме губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, погибла женщина, находившаяся в момент обстрела на улице. От обстрела пострадали четыре частных дома.