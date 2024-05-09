„100 грамм не хватает фронтовых“. Вновь аншлаг: как начался концерт на Нарвском променаде 9 мая(54)
9 мая в Нарве отмечали День Европы и День Победы. Как сказала одна нарвитянка, „к Дню Европы мы пока не привыкли, а вот День Победы - это наш праздник“. На берегу Ивангорода праздничный концерт стартовал в 15:00, на ратушной площади - в 17:00. Корреспондент RusDelfi спросила у зрителей, пришедших на променад, что значит для них 9 мая.
Празднование Дня Европы началось с торжественных речей президента Алара Кариса и мэра Нарвы - Яана Тоотса. Затем публику радовали Уку Сувисте и Алика Милова вместе с Нарвским симфоническим оркестром. В это время на берегу в Ивангороде зажигал Сосо Павлиашвили, вызывая ностальгию военными песнями. Его уже второй год приглашают для этих целей.
Концерт на променаде Ивангорода, который устроили так, чтобы его было хорошо видно и слышно в Нарве, в этом году собрал больше людей, чем в прошлом. Сам концерт, похоже, проходил организованнее, технических заминок не было. На этот раз работало три экрана. Так что все желающие проникнуться атмосферой „грандиозного“ празднования смогли выстроится вдоль берега и слушать песни прошлых лет. Экраны заработали еще раньше. Время от времени на них включали трансляцию парада. К 15:00 на берегу был аншлаг.
Судя по всему на концерт приехали и гости из других городов. Парковаться около набережной было сложно. На улице около колледжа парковка была запрещена на праздничный день, многие решили оставить свой автомобиль в ближайших к променаду дворах. В итоге получилось, что иногда кто-то не мог выехать, потому что его „подпирали“ другие машины.
Женщина в расстегнутой желтой куртке и футболке с принтом ласточки, со шведским флажком в кармане рюкзака ходит по верхнему променаду и рассматривает текст на старых домах, фотографирует, внимательно смотрит по сторонам. Она из Тарту. По ее словам, приехала посмотреть, что происходит здесь, у речки и на ратушной площади. Оказывается, что она второй второй год приезжает из любопытства.
- Заметно больше флажков Европейского союза, в прошлый раз не видела ни одного, - делится она впечатлением.
По-русски женщина не говорит, только по-эстонски и по-английски.
- Люди, которые вокруг, спокойные, - добавляет она.
А на вопрос, как ей Нарва, отвечает:
- Она может развиваться и стать большим красивым городом, но в теперешней ситуации, когда тяжелые времена, я в это уже не очень верю.
Облокотившись на металлическое ограждение, двое мужчин пенсионного возраста обсуждают концерт. Спрашиваю, как впечатление.
- 100 грамм не хватает фронтовых, - говорит один из них. - Отняли праздник у нас.
- Кто же отнял праздник?
- Говорить сейчас опасно. А вы такие вопросы задаете, - подшучивает мужчина.
- Так никто вам не запрещает находиться здесь.
- С той стороны нам подарили праздник, - вступает в разговор второй мужчина. - Но они всего сделать не могут.
- Что еще нужно для праздника?
- Цветы. Что разве возложить их можно теперь?
- Конечно, танка нет, но есть и другие места, куда можно возложить цветы.
- Да, но танк-то отняли. А вот, скажите, демократия в Эстонии есть? Нет ее. Налоги у нас маленькие, пенсионеры живут счастливо, налог на автомобиль нас не пугает - так надо говорить? То-то. Но в России живут хуже.
- Вы парад утром смотрели?
- Немножко.
- Какие эмоции вызывают у вас песни?
- Ностальгию.
В это время ведущий праздника на Ивангородской стороне рассказывает, как советские солдаты справлялись с фашистами и начинает звучать „Катюша“.
„Мы должны хранить эту память“
Две подруги стоят недалеко от реки. Обе стильно одеты. В руках - цветы.
- Это священный праздник, было убито 27 миллионов человек. Как это можно забыть? У каждого в семье кто-то воевал. Каждый год этот день - это праздник, надо помнить. Я отмечаю этот день всегда.
Женщину волнует, что Эстония агрессивно высказывается в отношении России.
- А если сильно спровоцируют? Нарва всегда была форпостом, если начнется конфликт с Россией, то прилетит сюда. Мы уже пять лет нормально не живем, то ковид, то война. Расслабленного состояния уже давно не было.
Встречаю веселую компанию молодых ребят, по возрасту - старшеклассники. Спрашиваю, что за праздник они отмечают и что он для них значит.
- Это память о наших предках, кто нас защищал, благодаря кому мы можем дышать. Мы должны хранить эту память и передавать детям дальше.
- Нет ли у вас внутри диссонанса, что речь идет о памяти тех, кто воевал за мир, а праздник используют в целях пропаганды и Россия - сейчас страна, которая ведет военные действия?
- У страны есть свои интересы, она их защищает. И это ее дело. Возможно, я не прав, но это мое мнение.
- Согласен с мнение друга, - почти одновременно говорят остальные ребята.
- В вашей семье в этот день вспоминают прадедушек и прабабушек?
- Да, особенно раньше, когда был разрешен „Бессмертный полк“. Бабушка всегда доставала фотографии и рассказывала о наших предках. Интересно, я слушал.
На концерт Дня Европы ребята тоже планировали пойти.
Встречаю девушку, которая приехала в Нарву учиться несколько лет назад и осталась здесь.
- 9 мая - великий день для российского народа, когда Россия победила немцев, - говорит она про этот день.
- Ты считаешь себя российским народом?
- Да.
- Ты живешь в Эстонии?
- Да, но недавно, и моя патриотичная душа еще немножко в России.
В семье девушки было принято 9 мая выходить на Невский проспект в этот день и смотреть парад.
„Кто-то еще и выпивает при детях"
Для Нарвы это что-то очень редкое, когда сложно разойтись на дорожках променада. А во время концерта приходится пропускать, отходить в сторону, быть внимательной, потому что маленькие дети на самокатах часто не смотрят вперед, крутят головой по сторонам и с легкостью на кого-нибудь наезжают. Хорошо, что самокаты детские и скорости у них смешные. Многие горожане встречаются на дорожках и обнимают друг друга примерно с такими словами: „О, как давно не виделись“, „О, какая встреча, как дела?“
Часто бросаются в глаза те, кто перемещается на инвалидных креслах. Все скамейки заняты. На них кто-то сидит молча, смотрит вдаль. Другие общаются, кто-то смотрит в бинокль, а кто-то сидит и подтанцовывает в такт песням. Есть и те, кто распивает различные напитки. Хотя особо активных в этом распитии полиция старается сразу отправить с променада.
Молодой человек, лет 35-ти, говорит, что пришел к реке в это время из любопытства. Он считает странным, что горожане продолжают именно так отмечать 9 мая, хотя, по его словам, нет ничего в этом удивительного, потому что еще несколько лет назад городская управа оплачивала все подобные концерты, давала добро на „Бессмертный полк“ и т.п. события, только первый раз в этом году Европейская комиссия обратила внимание на Нарву. Мужчина выражает надежду, что это будет не разовая акция, и программы, как сегодня на ратушной площади, будут проходить вновь. Он очень недоволен тем, что на променаде стоят дети и курящие родители рядом. „Кто-то еще и выпивает при детях, я бы не повел сюда своего ребенка“, - заключает он.
„Это самый лучший праздник, я его уважаю“
По нижнему променаду идет женщина, немного щурится на солнце. На вопрос, что для нее значит 9 мая, говорит, что это праздник мира, соединения всех людей.
- Жаль, что сейчас нет мероприятий, как раньше проводили на Петровской площади, - говорит она. - Мой дед воевал, и это был его любимый праздник, а мы, дети, любили этот день вместе с ним.
„Люди, люди, неужели это снова повторится“, - звучит с другого берега.
Мужчина с усами стоит, слегка облокотившись на фонарный столб.
- Это самый лучший праздник, я его уважаю. Я вообще не признаю праздники, но этот - другое дело. Мой дед воевал, фотографию его я храню. Это праздник для всей России. Великая победа, о которой невозможно забыть. Мне все песни здесь нравятся. „День победы“ - эта песня прям до слез. Мужик, а плачу, когда слышу.
- Не думаете ли вы, что есть какая-то неуместность так праздновать этот день, учитывая, что сейчас идут военные действия в Украине?
- Так они же не с украинцами там борются, украинцы - нормальные, а с нацистами недобитыми воюют. Их победят - и все. Все будет мирно.
На скамейке сидят две женщины, две сестры, примерно шестидесяти лет. Задаю вопрос, что для них значит 9 мая.
- Для нас 9 мая - это День Победы.
- А День Европы?
- Нет. Это новый праздник. Мы еще не привыкли. Но вечером на концерт сходим.
- Это память. Память не сотрешь. Мы же то поколение, которое помнит, как все было по живым рассказам. Никто не забыт, ничто не забыто.
Две женщины стоят рядом на лестнице Гана, слушают концерт, общаются. Задаю снова свой вопрос про 9 мая.
- У меня дед погиб на войне. В любой семье мира этот день - праздник. Война же мировая была. У меня здесь и дети гуляют. День прекрасно сегодня проходит. Конфликты здесь были небольшие. Кто-то выпил, а кто-то провокации устроил, связанные с Украиной. Но они не уместны в этот праздник. Этот праздник ради мира.
- Но песни звучат военные.
- Но они же направлены на мир. Их писали в окопах, и люди хотели скорее домой вернуться живыми - к своим родителям, детям. Они настраивают на мир, они не за войну. Война - это плохо. Любая война - недопустимо.
- У меня двое дедушек погибли, - говорит другая женщина. - Это прежде всего семейный праздник, будем и дальше справлять.
„Праздник мира“
Молодая девушка на этот же вопрос отвечает, что для нее это день памяти, благодарности за то, что у нас есть возможность наслаждаться нашей жизнью.
- Но это не про непонятные торжества, которые опошляют значение этого праздника, - добавляет она.
Ей показалось неуютно на концерте у реки. Она спешит успеть на концерт Дня Европы.
Еще одна встреченная женщина считает, что важно делать акцент на мире, без него нам никак.
- Это праздник мира, независимо ни от чего, - делится своим мнением Екатерина. - Это переживание, которое связано с желанием, чтобы мы дружно жили.
На стене Нарвского замка вновь висит плакат с надписью „Putin war criminal“ („Путин – военный преступник“), как и в прошлом году. Его повесили сегодня, 9 мая. В прошлом году он вызвал много эмоций, в этом - про него даже особо не говорят, как будто бы и внимания не обращают. Планируется, что он провесит только один день.
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