„100 грамм не хватает фронтовых“. Вновь аншлаг: как начался концерт на Нарвском променаде 9 мая

- Она может развиваться и стать большим красивым городом, но в теперешней ситуации, когда тяжелые времена, я в это уже не очень верю.

- Заметно больше флажков Европейского союза, в прошлый раз не видела ни одного, - делится она впечатлением.

Женщина в расстегнутой желтой куртке и футболке с принтом ласточки, со шведским флажком в кармане рюкзака ходит по верхнему променаду и рассматривает текст на старых домах, фотографирует, внимательно смотрит по сторонам. Она из Тарту. По ее словам, приехала посмотреть, что происходит здесь, у речки и на ратушной площади. Оказывается, что она второй второй год приезжает из любопытства.

Судя по всему на концерт приехали и гости из других городов. Парковаться около набережной было сложно. На улице около колледжа парковка была запрещена на праздничный день, многие решили оставить свой автомобиль в ближайших к променаду дворах. В итоге получилось, что иногда кто-то не мог выехать, потому что его „подпирали“ другие машины.

Концерт на променаде Ивангорода, который устроили так, чтобы его было хорошо видно и слышно в Нарве, в этом году собрал больше людей, чем в прошлом. Сам концерт, похоже, проходил организованнее, технических заминок не было. На этот раз работало три экрана. Так что все желающие проникнуться атмосферой „грандиозного“ празднования смогли выстроится вдоль берега и слушать песни прошлых лет. Экраны заработали еще раньше. Время от времени на них включали трансляцию парада. К 15:00 на берегу был аншлаг.

Празднование Дня Европы началось с торжественных речей президента Алара Кариса и мэра Нарвы - Яана Тоотса. Затем публику радовали Уку Сувисте и Алика Милова вместе с Нарвским симфоническим оркестром. В это время на берегу в Ивангороде зажигал Сосо Павлиашвили, вызывая ностальгию военными песнями. Его уже второй год приглашают для этих целей.

- У страны есть свои интересы, она их защищает. И это ее дело. Возможно, я не прав, но это мое мнение.

- Нет ли у вас внутри диссонанса, что речь идет о памяти тех, кто воевал за мир, а праздник используют в целях пропаганды и Россия - сейчас страна, которая ведет военные действия?

- Это память о наших предках, кто нас защищал, благодаря кому мы можем дышать. Мы должны хранить эту память и передавать детям дальше.

Встречаю веселую компанию молодых ребят, по возрасту - старшеклассники. Спрашиваю, что за праздник они отмечают и что он для них значит.

- А если сильно спровоцируют? Нарва всегда была форпостом, если начнется конфликт с Россией, то прилетит сюда. Мы уже пять лет нормально не живем, то ковид, то война. Расслабленного состояния уже давно не было.

- Это священный праздник, было убито 27 миллионов человек. Как это можно забыть? У каждого в семье кто-то воевал. Каждый год этот день - это праздник, надо помнить. Я отмечаю этот день всегда.

В это время ведущий праздника на Ивангородской стороне рассказывает, как советские солдаты справлялись с фашистами и начинает звучать „Катюша“.

- Да, но танк-то отняли. А вот, скажите, демократия в Эстонии есть? Нет ее. Налоги у нас маленькие, пенсионеры живут счастливо, налог на автомобиль нас не пугает - так надо говорить? То-то. Но в России живут хуже.

- Конечно, танка нет, но есть и другие места, куда можно возложить цветы.

- Цветы. Что разве возложить их можно теперь?

- С той стороны нам подарили праздник, - вступает в разговор второй мужчина. - Но они всего сделать не могут.

- 100 грамм не хватает фронтовых, - говорит один из них. - Отняли праздник у нас.

- Согласен с мнение друга, - почти одновременно говорят остальные ребята.

- В вашей семье в этот день вспоминают прадедушек и прабабушек?

- Да, особенно раньше, когда был разрешен „Бессмертный полк“. Бабушка всегда доставала фотографии и рассказывала о наших предках. Интересно, я слушал.

На концерт Дня Европы ребята тоже планировали пойти.

Встречаю девушку, которая приехала в Нарву учиться несколько лет назад и осталась здесь.

- 9 мая - великий день для российского народа, когда Россия победила немцев, - говорит она про этот день.

- Ты считаешь себя российским народом?

- Да.

- Ты живешь в Эстонии?

- Да, но недавно, и моя патриотичная душа еще немножко в России.

В семье девушки было принято 9 мая выходить на Невский проспект в этот день и смотреть парад.

„Кто-то еще и выпивает при детях"

Для Нарвы это что-то очень редкое, когда сложно разойтись на дорожках променада. А во время концерта приходится пропускать, отходить в сторону, быть внимательной, потому что маленькие дети на самокатах часто не смотрят вперед, крутят головой по сторонам и с легкостью на кого-нибудь наезжают. Хорошо, что самокаты детские и скорости у них смешные. Многие горожане встречаются на дорожках и обнимают друг друга примерно с такими словами: „О, как давно не виделись“, „О, какая встреча, как дела?“

Часто бросаются в глаза те, кто перемещается на инвалидных креслах. Все скамейки заняты. На них кто-то сидит молча, смотрит вдаль. Другие общаются, кто-то смотрит в бинокль, а кто-то сидит и подтанцовывает в такт песням. Есть и те, кто распивает различные напитки. Хотя особо активных в этом распитии полиция старается сразу отправить с променада.