В Стокгольме разъезжала колонна автомобилей с флагами РФ и СССР

Длинный караван автомобилей был замечен в 12 часов дня, двигаясь по окружной дороге 222 в сторону центра Стокгольма.

По словам обеспокоенных очевидцев, из окон машин торчали российские и советские флаги.

„Там было около 500 автомобилей и нам удалось заснять только последние, когда караван уже поредел. Вероятно, они так празднуют День Победы, но российский флаг сегодня для нас означает нечто другое, поскольку они вторглись в Украину“, - сообщил взволнованный местный житель Педер Риббинг.

В более поздних отчётах местных СМИ о автокараване в честь 9 мая оказалось, что автомобилей было не 500, а 50.

Полиция пока не получила никаких сигналов тревоги по поводу российского патриотического автокаравана.

Подобный автопробег проходил в Стокгольме и год назад.