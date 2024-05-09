„На Западе — реваншизм. Но мы чтим отвагу союзников — и мужество народа Китая“. Что сказал Путин на параде в Москве

NB! Это краткий пересказ выступления Владимира Путина на Параде Победы. Некоторые высказывания незначительно отредактированы с сохранением смысла:

Уважаемые граждане, дорогие ветераны, бойцы, командиры, фронтовики, герои СВО. Поздравляю с нашим самым главным, подлинно народным священным праздником. Сегодня мы чествуем отцов, дедов и прадедов, они защитили родную землю, сокрушили нацизм и освободили народы Европы.

Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою колониальную политику на лицемерии и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников Гитлера. Реваншизм и издевательство над историей — часть политики западных элит по разжиганию все новых конфликтов, по сдерживанию суверенных центров мирового развития. Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Никому не позволим угрожать нам.

На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой. Но мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах от Мурманска до Кавказа и Крыма. Три первых года Великой Отечественной СССР практически один на один сражался с нацистами. При этом Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников. Мы чтим отвагу воинов коалиции, участников сопротивления, мужество народа Китая. Мы никогда не забудем вдохновляющие традиции союзничества.

Россия сейчас переживает сложный период. Судьба родины зависит от каждого из нас. Мы отмечаем День победы в условиях СВО, все ее участники — наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью. С вами — вся Россия. За вас переживают наши ветераны.

Сегодня мы склоняем головы перед памятью всех, жизни кого отняла Великая Отечественная война. Склоняем головы перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны. Перед памятью мирных жителей, погибших от варварских обстрелов и терактов неонацистов. Перед нашими боевыми товарищами, павшими в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию.