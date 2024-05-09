В эту пятницу в Чехии стартует 87-й по счету чемпионат мира по хоккею
Чемпионат мира по хоккею 2024 года в элитном дивизионе пройдет с 10 по 26 мая в чешских городах Прага и Острава.
Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдет с 10 по 26 мая в чешских городах Прага и Острава.
В турнире примут участие 16 команд, разделенных на две группы. В прошлом году элитный дивизион покинули сборные Словении и Венгрии. Их место заняли команды Великобритании и Польши.
Состав участников
Группа А
Группа В
В прошлом году чемпионат мира проходил в Риге и финском Тампере. Золото второй раз за последние три года выиграла Канада, серебро - у Германии, бронза - у сборной Латвии, которая впервые в истории стала призером ЧМ.
Где смотреть чемпионат мира по хоккею 2024
Канал ETV+ покажет 23 матча с комментарием на русском языке. Трансляции будут доступны также на медиаплатформе Jupiter+. Некоторые из этих поединков будут освещаться и на портале Rus.ERR.
23 мая состоятся четвертьфиналы, 25 мая - полуфиналы, 26 мая - матч за бронзу и финал.
Расписание трансляций на ETV+
Пятница, 10 мая
17:15 Словакия – Германия (Rus.ERR)
21:15 Швеция – США
Суббота, 11 мая
13:15 Великобритания – Канада
17:15 Польша – Латвия
Воскресенье, 12 мая
17:15 Латвия – Франция
Понедельник, 13 мая
17:15 Норвегия – Финляндия (Rus.ERR)
21:15 Швейцария – Чехия
Вторник, 14 мая
17:15 Казахстан – Латвия
Среда, 15 мая
17:15 Германия – Латвия (Rus.ERR)
Четверг, 16 мая
17:15 Финляндия – Австрия
Пятница, 17 мая
17:15 Германия – Казахстан (Rus.ERR)
Суббота, 18 мая
13:15 Латвия – Швеция
17:15 Канада – Финляндия
Воскресенье, 19 мая
21:15 Швейцария – Канада
Понедельник, 20 мая
21:15 Финляндия – Дания
Вторник, 21 мая
17:15 Канада – Чехия (Rus.ERR)
21:15 Швеция – Словакия
Четверг, 23 мая
17:15 Четвертьфинал (Rus.ERR)
21:15 Четвертьфинал (Rus.ERR)
Суббота, 25 мая
15:15 Полуфинал (Rus.ERR)
19:15 Полуфинал (Rus.ERR)
Воскресенье, 26 мая
16:15 Матч за 3-е место (Rus.ERR)
21:15 Финал (Rus.ERR)
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