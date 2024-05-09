В эту пятницу в Чехии стартует 87-й по счету чемпионат мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдет с 10 по 26 мая в чешских городах Прага и Острава.

В турнире примут участие 16 команд, разделенных на две группы. В прошлом году элитный дивизион покинули сборные Словении и Венгрии. Их место заняли команды Великобритании и Польши.

Состав участников

Группа А

Группа В

В прошлом году чемпионат мира проходил в Риге и финском Тампере. Золото второй раз за последние три года выиграла Канада, серебро - у Германии, бронза - у сборной Латвии, которая впервые в истории стала призером ЧМ.

Где смотреть чемпионат мира по хоккею 2024

Канал ETV+ покажет 23 матча с комментарием на русском языке. Трансляции будут доступны также на медиаплатформе Jupiter+. Некоторые из этих поединков будут освещаться и на портале Rus.ERR.

23 мая состоятся четвертьфиналы, 25 мая - полуфиналы, 26 мая - матч за бронзу и финал.

Расписание трансляций на ETV+

Пятница, 10 мая

17:15 Словакия – Германия (Rus.ERR)

21:15 Швеция – США

Суббота, 11 мая

13:15 Великобритания – Канада

17:15 Польша – Латвия

Воскресенье, 12 мая

17:15 Латвия – Франция

Понедельник, 13 мая

17:15 Норвегия – Финляндия (Rus.ERR)

21:15 Швейцария – Чехия

Вторник, 14 мая

17:15 Казахстан – Латвия

Среда, 15 мая

17:15 Германия – Латвия (Rus.ERR)

Четверг, 16 мая

17:15 Финляндия – Австрия

Пятница, 17 мая

17:15 Германия – Казахстан (Rus.ERR)

Суббота, 18 мая

13:15 Латвия – Швеция

17:15 Канада – Финляндия

Воскресенье, 19 мая

21:15 Швейцария – Канада

Понедельник, 20 мая

21:15 Финляндия – Дания

Вторник, 21 мая

17:15 Канада – Чехия (Rus.ERR)

21:15 Швеция – Словакия

Четверг, 23 мая

17:15 Четвертьфинал (Rus.ERR)

21:15 Четвертьфинал (Rus.ERR)

Суббота, 25 мая

15:15 Полуфинал (Rus.ERR)

19:15 Полуфинал (Rus.ERR)

Воскресенье, 26 мая

16:15 Матч за 3-е место (Rus.ERR)

21:15 Финал (Rus.ERR)

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