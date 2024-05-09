Баскетбол
09.05.2024, 17:33

ВИДЕО | ЧЭ по баскетболу: команда Тартуского университета находится в шаге от финала

 

В четверг, 9 мая, во втором матче полуфинальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу пярнуский „Садам“ проиграл дома команде Тартуского университета (78:86).

Хозяев лучше начали игру и после первой четверти выигрывали со счетом 19:17. Во второй четверти тартуская команда оторвалась на пять очков, но концовка четверти вновь принадлежала „Саласу“, который ушел на перерыв, выигрывая со счетом 41:39.

После перерыва преимущество переходило из рук в руки, но конец третьей четверти остался за „Садам“, и перед решающей четвертью хозяева выигрывали со счетом 64:61. В начале четвертой четверти гости все еще проигрывали со счетом 64:70, но в итоге подопечные Прийта Вене переломили ход игры в свою пользу.

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