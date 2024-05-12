Плеснули в лицо кислотой. За что в 1993 году в Латвии убили известного дирижера

30 лет назад в Верховном суде Латвийской Республики началось рассмотрение дела об убийстве дирижера Имантса Цепитиса. Известный латвийский хоровой дирижер, доцент Латвийской государственной консерватории и главный дирижер Праздника песни был убит очень жестоко - 16 июля 1993 года в Риге 24-летний мужчина облил его соляной кислотой.

В момент нападения с Цепитисом находилась его гражданская жена, на которую также попала кислота. Она выжила, но получила сильные ожоги. Следователи быстро установили и исполнителей, и предполагаемые мотивы убийства. Согласно материалам уголовного дела, причины тяжкого преступления были, мягко говоря, глупыми, а приговоры, вынесенные виновным, - мягкими. С помощью документов, хранящихся в архивах Верховного суда и Национальном архиве, латвийский портал Delfi реконструирует ход этого преступления.