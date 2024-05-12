12.05.2024, 18:25
Плеснули в лицо кислотой. За что в 1993 году в Латвии убили известного дирижера
ФОТО: | DELFI
30 лет назад в Верховном суде Латвийской Республики началось рассмотрение дела об убийстве дирижера Имантса Цепитиса. Известный латвийский хоровой дирижер, доцент Латвийской государственной консерватории и главный дирижер Праздника песни был убит очень жестоко - 16 июля 1993 года в Риге 24-летний мужчина облил его соляной кислотой.
30 лет назад в Верховном суде Латвийской Республики началось рассмотрение дела об убийстве дирижера Имантса Цепитиса. Известный латвийский хоровой дирижер, доцент Латвийской государственной консерватории и главный дирижер Праздника песни был убит очень жестоко - 16 июля 1993 года в Риге 24-летний мужчина облил его соляной кислотой.