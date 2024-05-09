МВД России удалило из своего сервиса розыска Зеленского и Порошенко

Карточки розыска Зеленского и Порошенко пропали вскоре после того, как на них обратило внимание РИА Новости 4 мая. По данным „Медиазоны“, действующего и бывшего президентов Украины добавили на сайт не позднее 22 февраля, сделала это дежурная часть МВД России в оккупированной Донецкой области.

После внимания СМИ пресс-служба МВД России сообщила, что ведомство выступило „техническим исполнителем“, который по инициативе различных следственных органов размещает и удаляет со своего сайта сведения о розыске. В случае с Зеленским и Порошенко, отметили в МВД, решение об объявлении в розыск принял Следственный комитет РФ.

По неподтвержденным данным телеграм-канала Shot, Зеленского и Порошенко объявили в розыск из-за того, что силовые структуры самопровозглашенной ДНР возбудили в отношении них уголовные дела по статьям о „развязывании и ведении агрессивной войны“ и „применении запрещенных средств и методов ведения войны“.

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