09.05.2024, 14:24
Сборная Эстонии по гандболу крупно проиграла Исландии в отборочном матче ЧМ
ФОТО: | Delfi Meedia
Мужская сборная Эстонии по гандболу потерпела разгромное поражение от команды Исландии в первом матче заключительного отборочного раунда чемпионата мира 2025 года. Об этом сообщает RusERR.
Поединок, который накануне поздно вечером прошел в Рейкьявике, завершился победой хозяев со счетом 50:25.
У проигравших самым результативным оказался Денер Янимаа, забросивший 7 мячей.
По словам наставника сборной Эстонии Мартина Ноодла, план на игру не был выполнен, а повод посмотреть на себя в зеркало есть у всей команды.
Ответная встреча в субботу пройдет в Таллинне.
В 2008 году сборная Исландии стала серебряным призером Олимпиады.
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