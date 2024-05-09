Сборная Эстонии по гандболу крупно проиграла Исландии в отборочном матче ЧМ

Поединок, который накануне поздно вечером прошел в Рейкьявике, завершился победой хозяев со счетом 50:25.

У проигравших самым результативным оказался Денер Янимаа, забросивший 7 мячей.

По словам наставника сборной Эстонии Мартина Ноодла, план на игру не был выполнен, а повод посмотреть на себя в зеркало есть у всей команды.

Ответная встреча в субботу пройдет в Таллинне.

В 2008 году сборная Исландии стала серебряным призером Олимпиады.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.