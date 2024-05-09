За рубежом
09.05.2024, 14:50

Кибератака на Balticom: по всем каналам транслировался парад из Москвы

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Парад в Москве
Парад в Москве
ФОТО: Shamil Zhumatov | REUTERS

В четверг, 9 мая произошла кибератака на сеть компании Balticom. Как результат - по всем каналам интернет-телевидения компании транслировался парад из Москвы, пишет Rus.Delfi.lv со ссылкой на председателя Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.

В настоящее время услуги интернет-телевидения Balticom отключены, обстоятельства выясняются.

По данным Lursoft, компания Balticom была учреждена в 1999 году, основной капитал составляет 1 422 840 евро.

В 2022 году предприятие работал с оборотом в 12,26 млн евро, прибыль составила 3,65 млн евро. Председатель правления компании — Геннадий Смирнов.

Как сообщили порталу Delfi в Государственной полиции, в настоящий момент специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

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