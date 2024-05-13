ВИДЕО | Эта крепость была шведской, русской и финской. Как она выглядит сейчас?

В конце апреля мы шли на пароме через узкий пролив между финскими островами. Погода стояла зимняя, ведь ночью была метель, и берега островов к утру все еще были покрыты снегом. Днем температура должна была поддняться выше нуля, но было только девять часов утра, и холодный ветер в проливе разогнал с палубы практически всех пассажиров.

Столица Финляндии не просто стоит на берегу финского залива, но является городом, в черте которого находятся около трехсот островов. Жизнь и природа тут чем-то напоминают фьорд Стокгольма. Острова, лодки в заливе, отдельные дома, стоящие на островах - мечта интроверта: свой остров с одиноко стоящим домом.

Сегодня же я прибываю в Хельсинки, чтобы изучить острова, на которых расположилась бастионная крепость, когда-то защищавшая подступы к городу. Даже из космоса отлично просматриваются ее необычные контуры. А теперь эти острова - просто часть Хельсинки, и тут живут люди.

С 1788 года эта крепость была базой военно-морского флота Швеции, а в 1809 году перешла по договору Российской империи и стала на ближайшие 110 лет базой флота на Балтике. Все укрепления здесь или шведские, или русские, или финские. Шведские - самые старые, составленные из больших гранитных блоков - целые крытые галереи из гранита. Стены невысокие, но очень толстые. В каждой такой бойнице располагалось орудие, а в задних помещениях хранили пороха. В российский период бастионы уже стали обсыпать землей. Чтобы зарастая травой, они были больше похожи на холмы, и их было легче замаскировать. А во Вторую мировую это уже была база подводного флота Финляндии. Доминантой острова является церковь, построенная для прихода русского гарнизона. Ограда вокруг нее составлена из трофейных шведских орудий. В 1920-х годах, после признания независимости Финляндии, она стала лютеранской. Все черты православной архитектурной стилистики были по возможности убраны, как снаружи, так и изнутри.