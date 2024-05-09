МНЕНИЕ | Важнейшим итогом войны должен быть не культ победы, а умение ценить мир

Вторая мировая стала возможной из-за сговора антигуманных режимов – нацистского и советского. Наследницей последнего в настоящее время является Российская Федерация. Она стремится присвоить победу над нацизмом, чтобы манипулировать собственными гражданами и международным сообществом. В РФ празднование победы над нацизмом постепенно превращалось в культ, целью которого является пропаганда войны, возвышение над другими народами, присвоение себе статуса „главного победителя“, оправдание агрессивной идеологической мобилизации граждан, а также воззрения безответственного и безосновательного реваншизма. Сегодня российские власти фактически разрушили систему международных отношений, установленную после Второй мировой войны. Вооруженной агрессией против Украины РФ развязала первую в XXI веке континентальную войну в Европе, взорвав систему коллективной мировой безопасности. В этом путинская Россия напоминает гитлеровскую Германию в преддверии глобального конфликта. Ведь слабость, страх и нерешительность международного сообщества в канун Второй мировой войны поощряли агрессоров к всё большему размаху преступлений. Праздник Дня Победы в Советском Союзе пришёлсял 9 мая. Москва не хотела принципиально праздновать со всем миром победу над нацизмом в один день – 8 мая, когда был подписан акт о капитуляции Вермахта и гитлеровской Германии. В 1945-м в этот день никаких особых торжественных мероприятий не состоялось. Парад Победы по приказу Сталина провели в Москве только 24 июня. Никаких праздничных парадов или шествия ветеранов на Красной площади не было и в последующие годы. В 1947 статус этого дня вообще изменили. День Победы стал рабочим днем. В том же 1947 году советские власти приняли решение об отмене каких-либо выплат и льгот для ветеранов, удостоенных государственных наград. Сталинский режим боялся военных ветеранов, которые во время военного похода в Европу увидели, что все остальные страны живут гораздо богаче чем в СССР. Кроме того, когда собирались ветераны, они на День победы часто выпивали больше, чем нужно, и говорили вещи, которые кремлёвские власти не хотели слышать. А это: войну выиграли за счёт огромных и ненужных жертв среди личного состава Советской армии и гражданского населения, маршал Жуков и Сталин не выдающиеся полководцы, а мясники, бросавшие миллионы людей на верную смерть. Кроме того, в стране было значительное количество военных инвалидов, их миллионы. Они проклинали своих командиров за глупость в проведении наступательных операций и их унять сотрудники органов государственной безопасности никак не могли из-за огромного количества недовольных. Поэтому с 1948 по 1965 год 9 мая не было выходным днём в СССР, пока большинство военных инвалидов физически не вымерло.