Связь трех стран и в будущем - главное пространство города: в Нарве открыли Стокгольмскую площадь
8 мая в Нарве торжественно открыли Стокгольмскую площадь. Посещать ее можно было уже с декабря прошлого года, но, как сказал мэр Нарвы Яан Тоотс, городские власти решили дождаться теплой погоды и хорошей даты, чтобы не проводить торжество под снегом. Снега 8 мая в Нарве не было, впрочем, как и солнца. Возможно, поэтому на площади собралось не очень много народу.
На открытие были приглашены не только жители города и те, кто имел непосредственное отношение к строительству площади, но и официальные лица. Так, посол Швеции Ингрид Терсман со сцены сказала, что она рада видеть новую Стокгольмскую площадь, а также красивое здание ратуши и Ратушную площадь, потому что все это напоминает о периоде истории, когда Нарва и Швеция были связаны. Нарва была практически второй, восточной, столицей, ее называли жемчужиной Северного барокко.
Директор финского института Ханнеле Валкеениеми в своей речи вспомнила, что когда-то и Финляндия была частью Шведского королевства, поэтому, по ее словам, эта часть истории общая для трех стран.
После торжественных слов Яан Тоотс поблагодарил тех, кто создавал площадь в Нарве, вручил им благодарственные грамоты. Среди тех, кого отметили, был и специалист городской управы по охране памятников старины Мадис Туудер.
„Стокгольмская площадь - это новое название, - рассказал Туудер RusDelfi. - Раньше на этом месте никакой площади не было, а были кварталы со старыми домами. Но что интересно, была улица Хельсинки. Между ней и колледжем, ратушей решили что-то сделать, и главный архитектор Пеэтер Тамбу предложил построить площадь, потому что ратушная площадь небольшая по размеру, и было бы логично сделать еще пространство рядом с ратушей“.
По словам Мадиса Туудера, восстановить на этом месте хотя бы часть квартала, каким он был в старину, денег не было, но поскольку была улица Хельсинки и Нарва связана с историей Швеции и прежде всего с ее столицей - Стокгольмом, то решили строить Стокгольмскую площадь. Специалист по охране памятников старины напомнил, что в шведское время город процветал, здание ратуши было построено как раз во время правления шведского королевства.
„Когда строили, нашли фундаменты и фрагменты стен домов, построенных в 16 и 17 веках, и даже еще старше были фрагменты стен, - добавил Туудер. - Была сложная работа у археологов, они долго трудились. Теперь их находки законсервированы“.
Гостей торжества порадовал 8 мая нарвский ансамбль „Юн-Ост“. Участники ансамбля приглашали всех желающих танцевать вместе эстонскую польку. В финале праздничного открытия Стокгольмской площади для жителей пел песни фольклорный коллектив из Вильянди Naised Köögis.
По словам специалистов из Департамента развития и экономики горуправы, на площади планируется регулярно организовывать городские мероприятия, концерты на свежем воздухе. Площадь предусмотрена и как место для проведения жителями города свободного времени.
Это был только первый этап строительства. Он охватывает около 3200 м². Но планируется и второй. В его рамках город хочет полностью восстановить улицу Хельсинки, которая соединит между собой улицы Рюйтли и Виру. Согласно концепции развития Старого города и квартала Ратуши, Стокгольмская площадь станет главной площадью города.
Проект поддерживает Государственный центр вспомогательных услуг (RTK) из средств Европейского фонда регионального развития, в рамках программы „Устойчивого развития городов Ида-Вирумаа“.
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