Связь трех стран и в будущем - главное пространство города: в Нарве открыли Стокгольмскую площадь

На открытие были приглашены не только жители города и те, кто имел непосредственное отношение к строительству площади, но и официальные лица. Так, посол Швеции Ингрид Терсман со сцены сказала, что она рада видеть новую Стокгольмскую площадь, а также красивое здание ратуши и Ратушную площадь, потому что все это напоминает о периоде истории, когда Нарва и Швеция были связаны. Нарва была практически второй, восточной, столицей, ее называли жемчужиной Северного барокко.

Директор финского института Ханнеле Валкеениеми в своей речи вспомнила, что когда-то и Финляндия была частью Шведского королевства, поэтому, по ее словам, эта часть истории общая для трех стран.

После торжественных слов Яан Тоотс поблагодарил тех, кто создавал площадь в Нарве, вручил им благодарственные грамоты. Среди тех, кого отметили, был и специалист городской управы по охране памятников старины Мадис Туудер.

„Стокгольмская площадь - это новое название, - рассказал Туудер RusDelfi. - Раньше на этом месте никакой площади не было, а были кварталы со старыми домами. Но что интересно, была улица Хельсинки. Между ней и колледжем, ратушей решили что-то сделать, и главный архитектор Пеэтер Тамбу предложил построить площадь, потому что ратушная площадь небольшая по размеру, и было бы логично сделать еще пространство рядом с ратушей“.

По словам Мадиса Туудера, восстановить на этом месте хотя бы часть квартала, каким он был в старину, денег не было, но поскольку была улица Хельсинки и Нарва связана с историей Швеции и прежде всего с ее столицей - Стокгольмом, то решили строить Стокгольмскую площадь. Специалист по охране памятников старины напомнил, что в шведское время город процветал, здание ратуши было построено как раз во время правления шведского королевства.

„Когда строили, нашли фундаменты и фрагменты стен домов, построенных в 16 и 17 веках, и даже еще старше были фрагменты стен, - добавил Туудер. - Была сложная работа у археологов, они долго трудились. Теперь их находки законсервированы“.