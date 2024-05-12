Почему раньше в Нарве не боялись аллергии?

Если в мае в Гунгербурге вы хотели найти извозчика, то это было бесполезным занятием. Их днем с огнем не сыскать было! Куда же они все подевались!?

Эту историю рассказал один из представителей древнейшего гунгербургского рода Уклейка, которые до сих пор живут в Нарва-Йыэсуу. Его дедушка, Александр Уклейка, работал в начале XX века в Гунгербурге извозчиком. Он рассказывал, что за май месяц он мог заработать как за целый летний сезон.

А дело было вот в чем: аристократия, отдыхавшая здесь в мае, когда пыльца облетала с хвойных деревьев, заказывали извозчика и ехали всей семьей на час - два в лес, чтобы колесить по нему, жадно вдыхая пыльцу. Сейчас бы мы воскликнули: „Аллергия! Боже мой, что же вы делаете?“

Но тогда это был писк моды: фитонциды, насыщенный хвоей воздух - все это должно было исцелять болезни. Поэтому деньги не экономили и пытались этот короткий период использовать максимально полезно - посещая лес каждый день. Это очень не нравилось местным, так как извозчики взвинчивали цены на поездки по Гунгербургу. Но туристический сезон - он на то и был дан местным семьям, чтобы немножко поправить свое благосостояние благодаря исключительно богатым дачникам.

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