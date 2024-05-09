Бессмертный полк 2024: убитых в Украине прячут, выживших показывают как экспонаты

Чтобы компенсировать отсутствие по-настоящему массовых шествий, власти направляют публикацию портретов „Бессмертного полкa“ в хорошо контролируемый Интернет и организуют массовое промывание мозгов в школах и детских садах.

В Интернете безопаснее. Но кому?

По словам Елены Цунаевой, сопредседателя Центрального комитета “Бессмертного полкa”, решение о проведении акции онлайн было принято исключительно из соображений безопасности. Но для чьей безопасности – она не уточнила.

Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что люди, не имеющие возможности посетить официальные мероприятия, могут присоединиться к “альтернативным способам празднования этого дня”. Одним из популярных способов, подтвердил Шойгу, является участие в онлайн-версии “Бессмертного полкa”, где участники могут разместить фотографии своих родственников-ветеранов. Он также предложил использовать фотографии ветеранов войны 1941-1945 годов для украшения автомобилей или одежды, “чтобы отдать личную дань уважения и вспомнить подвиг своих предков”.

Также с 2020 по 2021 год акции “Бессмертный полк” проходили 9 мая в режиме онлайн “в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом”. В 2022 году шествия вновь прошли в российских городах, но уже в прошлом году власти решили отказаться от организации популярного среди россиян шествия по соображениям безопасности.

Украина уже смогла использовать беспилотники для атак на российские регионы, находящиеся далеко от фронта. В начале апреля беспилотники впервые нанесли удар по промышленным предприятиям в Татарстане. В марте беспилотники атаковали объекты в Ленинградской области. Однако, в отличие от российской армии, украинские беспилотники ни разу не атаковали гражданские объекты или мирных жителей.

Погибших прячут, выживших выставляют перед детьми