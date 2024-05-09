Бессмертный полк 2024: убитых в Украине прячут, выживших показывают как экспонаты
Уже второй год подряд российские власти отменяют массовые шествия „Бессмертного полкa“ по всей стране, ссылаясь на возможные теракты. По мнению независимых политических обозревателей, на самом деле путинский режим опасается, что помимо портретов ветеранов Великой Отечественной войны на улицах российских городов появятся десятки тысяч фотографий россиян, погибших в Украине. Боятся, что озлобленные матери и вдовы выйдут на улицы и заставят весь мир, и в первую очередь российский народ, понять, сколько мужчин в российской форме было убито в Украине за последние два года, формат был изменён на виртуальный.
Чтобы компенсировать отсутствие по-настоящему массовых шествий, власти направляют публикацию портретов „Бессмертного полкa“ в хорошо контролируемый Интернет и организуют массовое промывание мозгов в школах и детских садах.
В Интернете безопаснее. Но кому?
По словам Елены Цунаевой, сопредседателя Центрального комитета “Бессмертного полкa”, решение о проведении акции онлайн было принято исключительно из соображений безопасности. Но для чьей безопасности – она не уточнила.
Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что люди, не имеющие возможности посетить официальные мероприятия, могут присоединиться к “альтернативным способам празднования этого дня”. Одним из популярных способов, подтвердил Шойгу, является участие в онлайн-версии “Бессмертного полкa”, где участники могут разместить фотографии своих родственников-ветеранов. Он также предложил использовать фотографии ветеранов войны 1941-1945 годов для украшения автомобилей или одежды, “чтобы отдать личную дань уважения и вспомнить подвиг своих предков”.
Также с 2020 по 2021 год акции “Бессмертный полк” проходили 9 мая в режиме онлайн “в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом”. В 2022 году шествия вновь прошли в российских городах, но уже в прошлом году власти решили отказаться от организации популярного среди россиян шествия по соображениям безопасности.
Украина уже смогла использовать беспилотники для атак на российские регионы, находящиеся далеко от фронта. В начале апреля беспилотники впервые нанесли удар по промышленным предприятиям в Татарстане. В марте беспилотники атаковали объекты в Ленинградской области. Однако, в отличие от российской армии, украинские беспилотники ни разу не атаковали гражданские объекты или мирных жителей.
Погибших прячут, выживших выставляют перед детьми
Подготовка к акции “Бессмертный полк” началась еще 1 мая, когда власти украсили различные виды общественного транспорта портретами героев Великой Отечественной войны. Автопарады проходят по всей России, например, в Орловской области в патриотическом автопараде приняли участие 30 машин, в которых находилось около 70 человек.
„Еще один популярный формат, который мы продолжаем, — “Галерея памяти”. В общественных местах, парках и городских скверах мы размещаем портреты героев и орденоносцев Великой Отечественной войны, а также информацию об их подвигах”, – рассказала Цунаева, руководитель “Бессмертного полкa”.
На сайтах многих российских государственных учреждений появятся новости о мероприятиях. Например, в штабе Республики Марий Эл прошла встреча „участников специальной военной операции“: „Они исполнили песни, написанные на фронте, и вспомнили героев нашего времени, которые сегодня продолжают дело своих отцов, дедов и прадедов“.
„Я еще не убит, я живой!
Я татарин, башкир, я пермяк,
Вся Россия у нас за спиной –
Я горжусь, что я русский солдат!“.
В этом году самые массовые мероприятия под знаменем „Бессмертного полка“ направлены на детей и молодежь. „Беседы о главном“ пройдут абсолютно для всех школьников с 1 по 11 класс. Школы также приглашаются к участию в акции „Бессмертный Полк. Герои рядом”.
В пособии по идеологическому воспитанию власти рекомендовали школам приглашать ветеранов Великой Отечественной войны – довольно нереальная идея, учитывая год их рождения, — и солдат, участвовавших в „специальной военной операции“. На выставках, организованных к 9 мая, помимо фотографий ветеранов Отечественной войны предлагалось использовать фотографии солдат воевавших в Украинe.
Лукашенко захватывает шествие „Бессмертных граждан“
В отличие от России, в этом году шествия „Бессмертного полкa“ пройдут во всех областных центрах Беларуси, помимо столицы Минска. На своем сайте организаторы белорусской акции призывают всех граждан Российской Федерации, проживающих в стране, принять участие в шествии в рамках цикла мероприятий „Беларусь помнит“.“Российские соотечественники и граждане России во многих странах мира также организуют подобные шествия. Исключение составляют лишь те страны, которые решили пересмотреть итоги Второй мировой войны, инициировали коварную реабилитацию пособников нацизма и открыто проводят враждебную Российской Федерации и Республике Беларусь внешнюю политику“, — говорится на официальном сайте „Бессмертного полкa Беларуси“.
В патриотическом стиле белорусские организаторы утверждают, что в марше „Бессмертного полкa“ будут органично сочетаться флаги Грузии и цвета флагов России и Беларуси.
Марш памяти „Бессмертного полкa“ начался в российском городе Томске как настоящая гражданская инициатива в 2011 году. Посвященное памяти Великой Отечественной войны, мероприятие быстро завоевало популярность в России и, поскольку вписывалось в официальную идеологию, было быстро взято под контроль Кремлем. Организованное и финансируемое российскими властями, мероприятие собрало на своем пике более 10 миллионов человек, а во главе колонны в Москве шел сам Владимир Путин в сопровождении своих людей.
С целью распространения российской идеологии по инициативе Кремля во многих зарубежных странах были организованы или предприняты попытки проведения маршей “Бессмертного полка”. По словам одного из организаторов шествия Елены Цунаевой, в этом году “Бессмертного полка” пройдет в “различных форматах” более чем в 100 странах. В Таллинне “Бессмертный полк” впервые прошел в 2016 году под руководством Дмитрия Линтера, одного из организаторов апрельских беспорядков Бронзовой ночи. Марши были проведены в Нарве, Силламяэ и Калласте. Последний раз “Бессмертный полк” проходил в Эстонии в 2019-м году.
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