Фестиваль уличного спорта и культуры Ghetto Games станет еще масштабнее

По словам вице-мэра Каареля Оя, фестиваль Ghetto Games – это не просто соревнования, это яркий праздник уличной культуры. «В 2025 году Таллинн станет Спортивной столицей Европы, и фестиваль Ghetto Games дает хороший старт для такого года, объединяя спортсменов, танцоров и зрителей, – сказал Оя, добавив, что уличные виды спорта уже давно больше не являются лишь отдельной нишей. – Это доказывает и олимпийская программа, в которую включены несколько видов спорта из уличной культуры, в том числе, проходящие в рамках Ghetto Games, уличные танцы и баскетбол 3 на 3. Фестиваль уличного спорта, безусловно, обогатит программу Дня Таллинна, привнеся в нее много молодой энергии».

Фестиваль Ghetto Games предлагает развлечения для всех, будь это опытные спортсмены или просто любители фестивальной атмосферы. В этом году зрители увидят соревнования лучших из лучших в уличном баскетболе 3 на 3 Ghetto Basket, уличном футболе 3 на 3 Ghetto Football, боях MMA, уличных танцевальных баттлах и чемпионате по уличным тренировкам (уличному воркауту). Каждый найдет для себя что-то интересное: от интерактивных игр и соревнований по ловкости до необычных находок в магазине Ghetto Shop. Весь день будет звучать живая музыка диджейских сетов, а танцоры исполнят яркие танцевальные номера.

Футбольная программа Ghetto Football начнется с игр в подгруппах U12, U14, U16, U19 и 20+. После этого пройдет турнир по игре Panna 1v1, цель которой, играя 1 на 1, выбить мяч у соперника между ног или забить как можно больше голов.