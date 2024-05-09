Фестиваль уличного спорта и культуры Ghetto Games станет еще масштабнее
В рамках Дня Таллинна, 18 мая, с 12 до 19 часов в столице пройдет фестиваль Ghetto Games, который в этом году станет еще масштабнее. Посетителей ожидает захватывающий день, полный соревнований по уличным видам спорта, развлечений и увлекательных спортивных занятий для всех возрастов.
По словам вице-мэра Каареля Оя, фестиваль Ghetto Games – это не просто соревнования, это яркий праздник уличной культуры. «В 2025 году Таллинн станет Спортивной столицей Европы, и фестиваль Ghetto Games дает хороший старт для такого года, объединяя спортсменов, танцоров и зрителей, – сказал Оя, добавив, что уличные виды спорта уже давно больше не являются лишь отдельной нишей. – Это доказывает и олимпийская программа, в которую включены несколько видов спорта из уличной культуры, в том числе, проходящие в рамках Ghetto Games, уличные танцы и баскетбол 3 на 3. Фестиваль уличного спорта, безусловно, обогатит программу Дня Таллинна, привнеся в нее много молодой энергии».
Фестиваль Ghetto Games предлагает развлечения для всех, будь это опытные спортсмены или просто любители фестивальной атмосферы. В этом году зрители увидят соревнования лучших из лучших в уличном баскетболе 3 на 3 Ghetto Basket, уличном футболе 3 на 3 Ghetto Football, боях MMA, уличных танцевальных баттлах и чемпионате по уличным тренировкам (уличному воркауту). Каждый найдет для себя что-то интересное: от интерактивных игр и соревнований по ловкости до необычных находок в магазине Ghetto Shop. Весь день будет звучать живая музыка диджейских сетов, а танцоры исполнят яркие танцевальные номера.
Футбольная программа Ghetto Football начнется с игр в подгруппах U12, U14, U16, U19 и 20+. После этого пройдет турнир по игре Panna 1v1, цель которой, играя 1 на 1, выбить мяч у соперника между ног или забить как можно больше голов.
Соревнования по баскетболу Ghetto Basket проводятся в категориях U12, U14, U16, U18 и Open. В категории Nordic Cup PRO профессиональные команды соревнуются не только за призы, но и за очки в рейтинге Ghetto Basket и рейтинге FIBA 3x3. Лучшие команды из Nordic Cup попадают в финал сезона. Зарегистрироваться на участие может любой желающий, независимо от возраста и опыта. Кроме того, стоит вспомнить, что именно выходцы турниров Ghetto Basket стали обладателями первого золота по баскетболу 3 на 3 в истории Олимпийских игр.
В танцевальных соревнованиях Ghetto Dance примут участие как любители, так и профессиональные танцоры в различных категориях.
Международные соревнования по ММА Ghetto Fight будут включать 15 боев, в которых сильнейшие бойцы Балтии поборются за чемпионский титул Ghetto Fight в разных весовых категориях.
В соревнованиях по уличным тренировкам в категории freestyle примут участие лучшие спортсмены из Скандинавии и стран Балтии.
Фестиваль Ghetto Games Tallinn проходит при поддержке города Таллинна. Вход для зрителей на мероприятия бесплатный. Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться на сайте: https://www.ghettogames.com/ghettogames-tallinn.
Подробнее о фестивале: www.ghetto.lv
Ghetto Games – одно из крупнейших молодежных уличных спортивных и культурных движений в Латвии и Восточной Европе, насчитывающее более 10 000 участников и 300 000 подписчиков в СМИ и социальных сетях.
Ghetto Games в Instagram: @ghettogames; @ghettobasket @ghettofootball @ghettofightlv @ghettogamesstore @ghettodancelv
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