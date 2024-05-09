Снова „антисекс“. В Олимпийскую деревню в Париже прибыли 16 тысяч кроватей из картона

Всего для спортсменов и журналистов, которые станут гостями Олимпийских и Паралимпийских игр, предназначено 16 тысяч кроватей. Как и на ОИ в Токио в 2021 году, они созданы на основе картона. Это сделано для сокращения выбросов углекислого газа. После Олимпиады материал будет переработан.

Сообщается, что каждый участник сможет использовать приложение, с помощью которого легко отрегулирует жесткость матраса (он состоит из трех частей) в соответствии со своим весом и ростом.

За предполагаемую хрупкость кровати получили название „антисекс“. Они впервые были разработаны к Играм в Токио — не только для уменьшения загрязнения окружающей среды, но и для сокращения потенциальных интимных контактов между спортсменами. Три года назад, как известно, мир еще не оправился от пандемии коронавируса.

Кровати в Японии были рассчитаны на нагрузку до 200 кг. Их стандартный размер — 90 см в ширину и 200 см в длину, но для более высоких спортсменов ее можно увеличить до 220 см.

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