Новости Ида-Вирумаа
09.05.2024, 12:15

ФОТО И ВИДЕО | Нарвский художник провел очередную антивоенную акцию, использовав чужое имущество

 

Нарвский художник Вован Каштан устроил очередную антивоенную акцию - в порту Нарва-Йыэсуу он покрасил чью-то лодку в желтый цвет. Сам Вован признается, что не знает, кому она принадлежит. А цель его сегодняшней акции - напомнить о смысле 9 мая: лишь бы не было войны.

По его словам, мы все живем на одной планете и мы все [сошли с ума]. „С этой подводной лодки нам никуда не деться. Если мы ее [потеряем], то нам всем [будет плохо]“, - говорит Каштан, используя ненормативную лексику.

Кому принадлежит лодка, которую покрасил Каштан, он сам лично не знает. „Надеюсь узнать“, - говорит он.

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