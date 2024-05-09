09.05.2024, 12:15
ФОТО И ВИДЕО | Нарвский художник провел очередную антивоенную акцию, использовав чужое имущество
Нарвский художник Вован Каштан устроил очередную антивоенную акцию - в порту Нарва-Йыэсуу он покрасил чью-то лодку в желтый цвет. Сам Вован признается, что не знает, кому она принадлежит. А цель его сегодняшней акции - напомнить о смысле 9 мая: лишь бы не было войны.
По его словам, мы все живем на одной планете и мы все [сошли с ума]. „С этой подводной лодки нам никуда не деться. Если мы ее [потеряем], то нам всем [будет плохо]“, - говорит Каштан, используя ненормативную лексику.
Кому принадлежит лодка, которую покрасил Каштан, он сам лично не знает. „Надеюсь узнать“, - говорит он.
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