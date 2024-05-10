В мае пройдут бесплатные юридические консультации в районах Мустамяэ и Ласнамяэ

В дни консультаций можно получить бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с семейным правом, наследственным правом, долговым правом, договорным правом, трудовым правом, налоговым правом, защитой прав потребителей, исполнительным производством и квартирными товариществами, а также по вопросам общения с органами местного самоуправления или государственными учреждениями.

Юридические консультации проводят специалисты Союза юристов Эстонии – нотариусы, юристы, адвокаты, судебные исполнители. Консультации проводятся на эстонском, русском и английском языках. Предварительная регистрация не требуется.

На консультацию можно прийти в подходящий день вне зависимости от района проживания.

В первой половине 2024 года юридические консультации можно получить в следующее время:



16 мая с 9:00 до 13:00 в управе района Мустамяэ (Вильде теэ, 118)

30 мая с 9:00 до 14:00 в управе района Ласнамяэ (Палласти, 54)

6 июня с 9:00 до 14:00 в управе района Кристийне (Металли, 5)

13 июня с 13:00 до 18:00 в управе района Пыхья-Таллинн (Кари, 13)



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