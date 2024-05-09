09.05.2024, 13:30
МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: „Традиционно 9 мая российские власти насилуют Нарву своим праздником“
ФОТО: | Delfi Meedia
Во многом война России против Украины началась потому, что Путину нужно принимать парады с чувством настоящего победителя, а не наследника чужой славы. Не вышло. Парад на фоне длящейся третий год кровавой войны смотрится фальшиво, считает Сергей Ковальченко.
Очередная годовщина капитуляции нацистcкой Германии празднуется 9 мая в России. Одновременно в этот же день в странах ЕС отмечается День Европы. Я уверен, что первый праздник неизбежно потеряет свою актуальность в силу отдаления события и неизбежного ухода его участников и главных бенефициаров. Кроме того, Россия изменится и переоценит многое, что она делает в настоящем. Это произойдет не сейчас, но будущее неизбежно.