Очередная годовщина капитуляции нацистcкой Германии празднуется 9 мая в России. Одновременно в этот же день в странах ЕС отмечается День Европы . Я уверен, что первый праздник неизбежно потеряет свою актуальность в силу отдаления события и неизбежного ухода его участников и главных бенефициаров. Кроме того, Россия изменится и переоценит многое, что она делает в настоящем. Это произойдет не сейчас, но будущее неизбежно.

А пока Кремль изо всех сил старается превратить 9 мая в главный праздник страны. Каждый год на Красной площади гремят парады, транслируемые на всю Россию. До начала полномасштабного российского вторжения в Украину праздничные мероприятия проходили по всей стране, а парадными колоннами войска шли в 12 городах-героях и 47 городах воинской славы параллельно с Москвой. Повсеместно проходила акция „Бессмертный полк“, когда потомки несли по улицам городов портреты ветеранов. Часто это была компанейщина, когда чиновники для массовости нагоняли на акцию сотрудников государственных организаций с чужими портретами, но многие ходили на нее сами.