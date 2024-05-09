Планируешь ремонт? Читай, когда в этом поможет ремонтный кредит
Ремонт является первым вариантом при желании освежить квартиру, дом, дачу и даже бизнес-помещение. Обычно основательный ремонт затевают в среднем каждые 7–10 лет. Как же найти финансирование на свой план ремонта?
Некоторые мелкие ремонтные работы можно сделать дома самому. Для замены обоев и покраски стен в большинстве случаев достаточно, чтобы у хозяина дома появилось желание, и он засучил рукава. Если покупать стройматериалы по скидкам, то на это уйдет не так уж и много денег.
Если же ты планируешь масштабные ремонтные работы или обновление всего домохозяйства, то до начала работ обязательно стоит продумать и просчитать все работы, чтобы понять, насколько большим будет бюджет ремонта. При крупных ремонтных работах проект может оказаться более затратным, чем ожидалось первоначально. В этом случае разумно будет воспользоваться ремонтным кредитом, при котором расходы на ремонт можно будет распределить на длительный срок. Так ремонт окажется в общей сложности наиболее эффективным, оплата расходов более посильной, и не придется выкладывать за раз большую сумму.
Кто может подать ходатайство на получение ремонтного кредита?
Ремонтный кредит от Hüpoteeklaen подходит как частным лицам, так и юридическим.
Сумма ремонтного кредита под залог недвижимости начинается от 2 000 евро. Возврат кредита обычно происходит по аннуитетному графику, при котором обратные платежи ежемесячно распределены на весь период в одинаковом размере. В некоторых случаях можно выбрать и краткосрочный bullet-график. Это можно сделать, если, например, после ремонта в планах продажа квартиры или другой недвижимости и за счет полученных денег оплата кредита. В этом случае ежемесячно нужно будет оплачивать только интрессы.
В качестве залога можно использовать как ремонтируемую недвижимость, так и другое жилье или, например, участок земли и грунт с лесом.
Какие работы можно оплатить с помощью ремонтного кредита?
Ремонтный кредит является гибким кредитным продуктом. В зависимости от необходимости деньги можно использовать на ремонт как квартиры, дома, дачи, так и бизнес-помещения.
При помощи ремонтного кредита можно покрыть расходы по различным ремонтным работам, таким как, например:
замена кухонной мебели
ремонт ванный комнаты и ее обустройство
замена паркета
штукатурка и покраска стен
работы по электрике и замене труб
утепление дома и фасадные работы
замена окон и дверей
работы по ремонту крыши
постройка террасы или ее ремонт
обновление системы отопления и т. д.
Обновление квартиры
С помощью ремонтного кредита можно как освежить в квартире одну комнату, так и основательно отремонтировать всю квартиру.
В сумму кредита можно включить и обновление обстановки после завершения ремонта, например, замену кухонной мебели, установку гардероба, ремонт ванной и установку нового паркета. Так из старой квартиры можно сделать уютное и современное жилье, которое отвечает современным требованиям и пожеланиям всех членов семьи.
Реновация дома
Владелец дома знает, что в доме или на даче всегда нужно что-то ремонтировать. При помощи ремонтного кредита дома можно сделать как внутренние работы, так и более основательные работы по реновации, замене крыши, окон и дверей, по реновации трубопровода, сауны и ванной комнаты.
Сегодня много говорится о повышении энергосбережения жилья. Эти работы в частном доме можно осуществить при помощи ремонтного кредита – например, можно утеплить фасад и фундамент или заменить устаревшую систему отопления на более экономную.
Ремонтный кредит также можно использовать для строительства или реновации наружных построек. Можно заменить разрушившуюся от старости террасу, установить парник или обустроить приятный садовый павильон, куда летом можно будет спрятаться от дождя или ветра.
Ремонт бизнес-помещений
Юридические лица также могут подать ходатайство на получение Ремонтного кредита, например, для реновации производственных, конторских или складских помещений. Современные условия работы важны как для предпринимателя, так и для работников и клиентов.
При помощи ремонтного кредита можно сделать масштабные ремонтные работы, начиная от внутренних и внешних работ и заканчивая приобретением элементов обстановки и интерьера и покупкой оборудования.
Почему стоит выбрать ремонтный кредит под залог недвижимости?
Так как ремонт жилых и бизнес-помещений разумно осуществлять сразу в больших объемах, то это является инвестицией больше среднего размера, благодаря чему финансирование расходов по ремонту имеет смысл произвести при помощи кредита под залог недвижимости. Причиной является то, что кредит под залог недвижимости выдается с более низким интрессом, и возврат кредита происходит на основании долгосрочного графика. Благодаря этому ежемесячные обратные платежи являются маленькими, посильными к оплате, и кредит предлагается на более разумных условиях, чем беззалоговый кредит или рассрочка.
Hüpoteeklaen делает каждому заемщику персональное кредитное предложение, кредит можно получить сроком до 20 лет. В дополнение оценка залога в Hüpoteeklaen является бесплатной, что экономит клиенту деньги и время.
Как подать ходатайство на получение ремонтного кредита?
Подача ходатайства на Ремонтный кредит происходит удобно через интернет, весь процесс сделан очень простым. Заполни и подай ходатайство на нашей домашней странице, добавь фотографии недвижимости. Кредитное предложение и решение о выдаче кредита получишь уже в течение 1 рабочего дня. Если предложение подойдет, то следующим шагом заключается нотариальный договор. После его подписания деньги для начала ремонтных работ поступят уже в течение 2–3 дней.
Если желаешь получить дополнительную информацию о Ремонтном кредите, то смело звони в Hüpoteeklaen по бесплатному короткому номеру 1203.
Внимание, Hüpoteeklaen AS предлагает финансовую услугу. До заключения договора ознакомься с условиями и проконсультируйся с нашим специалистом!
Коэффициент затратности кредита составляет 12,98% в год для следующего образца: сумма кредита 10 000 €, кол-во платежей 84, годовой интресс 7,9% + 6-месячный Euribor, плата за заключение договора 300 €, сумма обратных платежей 14511,63 € и общая сумма выплат 14811,63 €. Кредитный договор обеспечивается ипотекой, при получении кредита необходимо заключить договор страхования залогового имущества.