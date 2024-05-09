Планируешь ремонт? Читай, когда в этом поможет ремонтный кредит

Некоторые мелкие ремонтные работы можно сделать дома самому. Для замены обоев и покраски стен в большинстве случаев достаточно, чтобы у хозяина дома появилось желание, и он засучил рукава. Если покупать стройматериалы по скидкам, то на это уйдет не так уж и много денег.

Если же ты планируешь масштабные ремонтные работы или обновление всего домохозяйства, то до начала работ обязательно стоит продумать и просчитать все работы, чтобы понять, насколько большим будет бюджет ремонта. При крупных ремонтных работах проект может оказаться более затратным, чем ожидалось первоначально. В этом случае разумно будет воспользоваться ремонтным кредитом, при котором расходы на ремонт можно будет распределить на длительный срок. Так ремонт окажется в общей сложности наиболее эффективным, оплата расходов более посильной, и не придется выкладывать за раз большую сумму.

Кто может подать ходатайство на получение ремонтного кредита?

Ремонтный кредит от Hüpoteeklaen подходит как частным лицам, так и юридическим.

Сумма ремонтного кредита под залог недвижимости начинается от 2 000 евро. Возврат кредита обычно происходит по аннуитетному графику, при котором обратные платежи ежемесячно распределены на весь период в одинаковом размере. В некоторых случаях можно выбрать и краткосрочный bullet-график. Это можно сделать, если, например, после ремонта в планах продажа квартиры или другой недвижимости и за счет полученных денег оплата кредита. В этом случае ежемесячно нужно будет оплачивать только интрессы.

В качестве залога можно использовать как ремонтируемую недвижимость, так и другое жилье или, например, участок земли и грунт с лесом.

Какие работы можно оплатить с помощью ремонтного кредита?

Ремонтный кредит является гибким кредитным продуктом. В зависимости от необходимости деньги можно использовать на ремонт как квартиры, дома, дачи, так и бизнес-помещения.

При помощи ремонтного кредита можно покрыть расходы по различным ремонтным работам, таким как, например: