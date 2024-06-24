Эстонский Экспресс
24.06.2024, 08:04

Одна из самых богатых женщин Эстонии утверждает, что потеряла 2,5 миллиона евро из-за мошенников. А знакомые миллионерши называют мошенницей ее саму

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БЫЛИ ВРЕМЕНА! Маре Колсар на президентском приеме в 2015 году.
БЫЛИ ВРЕМЕНА! Маре Колсар на президентском приеме в 2015 году.
ФОТО: Andres Putting

Суд приговорил 71-летнюю Маре Колсар, имя которой значится в списке богатейших людей страны, почти к трем годам условного заключения. Жертвами ее махинаций стали звезда Kroonika, бывшая член парламента, экс-спортсмен, известный банкротный управляющий, бизнесмены, одноклассница, пенсионер...

Осенью 2020 года малоизвестная частная компания обращается в Лыунаскую окружную прокуратуру с просьбой начать расследование по делу, связанному с Маре Колсар.

Тем летом жительница Тарту позвонила владельцу компании и попросила дать ей кредит, чтобы ее сын смог купить в Швеции вентиляционное оборудование. У сына туго с оборотными средствами. Маре платежеспособна, но и ей не хватает денег.

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