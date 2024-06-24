Одна из самых богатых женщин Эстонии утверждает, что потеряла 2,5 миллиона евро из-за мошенников. А знакомые миллионерши называют мошенницей ее саму

Осенью 2020 года малоизвестная частная компания обращается в Лыунаскую окружную прокуратуру с просьбой начать расследование по делу, связанному с Маре Колсар .

Тем летом жительница Тарту позвонила владельцу компании и попросила дать ей кредит, чтобы ее сын смог купить в Швеции вентиляционное оборудование. У сына туго с оборотными средствами. Маре платежеспособна, но и ей не хватает денег.