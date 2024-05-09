09.05.2024, 09:35
Управе Кохтла-Ярве угрожали взрывом, чиновники на работу не вышли, хотя полиция не считает угрозу реальной. Не попавшие на прием: „Пусть возмещают причиненный ущерб!“(3)
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ФОТО: | Delfi Meedia
Приехавшие сегодня на прием к чиновникам Кохтла-Ярве Тамара из Таллинна и ее муж буквально наткнулись на запертую дверь. На ней красовалось объявление о том, что в связи с поступившей угрозой взрыва здание Городского управления Кохтла-Ярве сегодня закрыто.