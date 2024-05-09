Новости Ида-Вирумаа
09.05.2024, 09:35

Управе Кохтла-Ярве угрожали взрывом, чиновники на работу не вышли, хотя полиция не считает угрозу реальной. Не попавшие на прием: „Пусть возмещают причиненный ущерб!“

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Объявление на дверях управы Кохтла-Ярве
Объявление на дверях управы Кохтла-Ярве
ФОТО: Фото читателя | Delfi Meedia

Приехавшие сегодня на прием к чиновникам Кохтла-Ярве Тамара из Таллинна и ее муж буквально наткнулись на запертую дверь. На ней красовалось объявление о том, что в связи с поступившей угрозой взрыва здание Городского управления Кохтла-Ярве сегодня закрыто.

„В 9 утра мы были записаны на прием в отдел регистрации, время согласовали заранее, официально, так как оба работаем в других городах.

Приехали, потратив время, деньги, все согласовали, теперь еще и потеряли деньги. Звонили по указанным в объявлении телефонам и секретарю, и чиновнику отдела регистрации, чтобы узнать, кто нам подтвердит письменно, кто даст справку для наших работодателей о том, что сегодня конкретно по той причине, что указана на дверях в объявлении, приема не будет. В ответ милые чиновницы отправили нас в полицию. Прекрасно. Мы пытались звонить в полицию. Нам ответили в духе, что никто не виноват, это вина угрожавшего“, - рассказала Тамара RusDelfi.

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RusDelfi
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