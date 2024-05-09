Управе Кохтла-Ярве угрожали взрывом, чиновники на работу не вышли, хотя полиция не считает угрозу реальной. Не попавшие на прием: „Пусть возмещают причиненный ущерб!“

Приехали, потратив время, деньги, все согласовали, теперь еще и потеряли деньги. Звонили по указанным в объявлении телефонам и секретарю, и чиновнику отдела регистрации, чтобы узнать, кто нам подтвердит письменно, кто даст справку для наших работодателей о том, что сегодня конкретно по той причине, что указана на дверях в объявлении, приема не будет. В ответ милые чиновницы отправили нас в полицию. Прекрасно. Мы пытались звонить в полицию. Нам ответили в духе, что никто не виноват, это вина угрожавшего“, - рассказала Тамара RusDelfi.