09.05.2024, 07:18
Украина атаковала российскую нефтяную базу в Анапе
ФОТО: | Delfi Meedia
Украина атаковала и подожгла российскую нефтяную базу недалеко от Анапы в Краснодарском крае.
Удар беспилотника с территории Украины вызвал пожар и повредил несколько нефтяных резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, сообщило правительство региона.
На тушение пожара прибыли 62 пожарных с 20 различными машинами.
Около шести дронов были уничтожены, но обломки упали на нефтеперерабатывающий завод возле села Юровка, вызвав пожар, сообщила администрация в мессенджере Telegram.
„Несколько цистерн были повреждены“, - сообщили в администрации.
По предварительным данным, в результате нападения никто не пострадал.
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