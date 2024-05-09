Украина атаковала российскую нефтяную базу в Анапе

Удар беспилотника с территории Украины вызвал пожар и повредил несколько нефтяных резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, сообщило правительство региона.

На тушение пожара прибыли 62 пожарных с 20 различными машинами.

Около шести дронов были уничтожены, но обломки упали на нефтеперерабатывающий завод возле села Юровка, вызвав пожар, сообщила администрация в мессенджере Telegram.

„Несколько цистерн были повреждены“, - сообщили в администрации.

По предварительным данным, в результате нападения никто не пострадал.

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