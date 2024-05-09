ФОТО и ВИДЕО | Городская команда Пайде лишила „Нымме Калью“ надежд на еврокубки и сыграет в финале Кубка Эстонии с „Левадией“
В полуфинале Кубка Эстонии по футболу городская команда Пайде обыграла „Нымме Калью“ со счетом 3:1, а „Левадия“ одолела „Виймси“ в дополнительное время со счетом 1:0.
На 27-й минуте Промис Давид вывел „Нымме Калью“ вперед, но городская команда „Пайде“ ответила тремя голами во втором тайме. Абдул Разак Юсиф и Роби Саарма забили в начале второго тайма. Победную точку в матче поставил Предраг Медич, реализовавший пенальти на последних минутах матча.
Также в среду был сыгран еще один полуфинальный матч, в котором таллиннская „Левадия“ принимала команду Первой лиги „Виймси“.
„Левадии“ потребовалось дополнительное время, чтобы одержать победу со счетом 1:0. Победный гол забил на 99-й минуте Михаэль Шённинг-Ларсен с пенальти.
Победа „Левадии“ позволит „Пайде“ участвовать в отборочном этапе в Лиге конференций УЕФА, так как „Левадия“ уже имеет в своем активе место в еврокубке.
Обладатель Кубка Эстонии определится 25 мая на „А. Ле Кок Арене“.
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