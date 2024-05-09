Драматичный полуфинал: „Реал“ совершил камбэк в матче с „Баварией“ и вышел в финал Лиги чемпионов

Первая реальная опасность в матче возникла на 12-й минуте, когда Винисиус Жуниор попал в штангу. Родриго сыграл на подборе, а Мануэль Нойер совершил отличный сейв после опасного удара с близкого расстояния. Первый тайм прошел под диктовку „Реала“, но забить испанский гранд не смог.

Второй тайм „Реал“ начал так же агрессивно, но опасные удары Родриго и Винисиуса были отбиты Нойером.

Первый гол в матче был забит на 68-й минуте, когда Гарри Кейн пасом нашел на левом фланге Альфонсо Дэвиса, который ловко ворвался в штрафную и правой ногой пробил в дальний угол.

Всего через две минуты „Реалу“ удалось сравнять счет, но перед этим Начо сфолил на Йозуа Киммихе, и судья гол не засчитал.

Решающие моменты в матче произошли на 88-й и 91-й минутах. Сначала отличился Нойер, который до этого постоянно выручал „Баварию“, вратарь не удержал мяч после удара Винисиуса, и вышедший на замену Хоселу отправил мяч в сетку.

Всего через три минуты вышедший после замены Хоселу снова был в центре внимания и после прострела Рюдигера отправил мяч в сетку ворот.

„Реал“ одолел „Баварию“ (2:2, 2:1) в полуфинале и встретится в решающем матче с „Боруссией“, выбившей „ПСЖ“ (1:0, 1:0). Игра состоится 1 июня на „Уэмбли“.

Команда Карло Анчелотти примет участие в финале во второй раз за три года. В 2022-м она победила „Ливерпуль“ (1:0).

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