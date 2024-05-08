ФОТО DELFI | Ивангород в преддверии 9 мая: подготовка сцены, старые гаубицы и z-полиция

К вечеру 8 мая в Ивангороде установили сцену и большие экраны, которые хорошо просматриваются с эстонского берега в Нарве. К сцене зачем-то подогнали гаубицы М-30 времен Второй Мировой войны. За происходящим следила полиция: их машина с символикой „Z“ была припаркована рядом со сценой.