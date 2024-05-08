08.05.2024, 21:31
ФОТО DELFI | Ивангород в преддверии 9 мая: подготовка сцены, старые гаубицы и z-полиция
ФОТО: | Delfi Meedia
К вечеру 8 мая в Ивангороде установили сцену и большие экраны, которые хорошо просматриваются с эстонского берега в Нарве. К сцене зачем-то подогнали гаубицы М-30 времен Второй Мировой войны. За происходящим следила полиция: их машина с символикой „Z“ была припаркована рядом со сценой.
9 мая в Нарве отмечают День Европы. В честь этого дня на стенах Нарвской крепости разместили флаги Эстонии, Евросоюза и Украины. Ночью на стенах Нарвского замка возможно появится плакат „Путин – военный преступник“.
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