Новости Ида-Вирумаа
08.05.2024, 21:02

Мэр Нарвы Яан Тоотс: Запрещать слушать концерт со стороны Ивангорода никто не будет, у нас свободная страна

 
Подготовка сцены к Дню Европы
Подготовка сцены к Дню Европы
ФОТО: Jekaterina Konakova | Delfi Meedia

Мэр Нарвы Яан Тоотс подтвердил, что среди жителей города царит спокойное настроение. Он добавил, что в четверг в Нарве будет отмечаться День Европы. „У нас свой праздник, другая сторона нас не особо интересует“, - заметил Тоотс.

На стене Нарвского замка также вывесят плакат с лозунгом „Путин — военный преступник“. В прошлом году это вызвало большое возмущение среди россиян, и утром 9 мая российские пограничники потребовали убрать плакат.

Тогда сотрудники правоохранительных органов Эстонии встретились на Мосту дружбы с двумя российскими чиновниками и около четверти часа обсуждали ситуацию. Однако плакат остался висеть, по словам представителей департамента полиции и погранохраны, у российских чиновников не было законных оснований требовать его удаления.

RusDelfi
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