08.05.2024, 21:02
Мэр Нарвы Яан Тоотс: Запрещать слушать концерт со стороны Ивангорода никто не будет, у нас свободная страна
ФОТО: | Delfi Meedia
Мэр Нарвы Яан Тоотс подтвердил, что среди жителей города царит спокойное настроение. Он добавил, что в четверг в Нарве будет отмечаться День Европы. „У нас свой праздник, другая сторона нас не особо интересует“, - заметил Тоотс.
На стене Нарвского замка также вывесят плакат с лозунгом „Путин — военный преступник“. В прошлом году это вызвало большое возмущение среди россиян, и утром 9 мая российские пограничники потребовали убрать плакат.