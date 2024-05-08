Мэр Нарвы Яан Тоотс: Запрещать слушать концерт со стороны Ивангорода никто не будет, у нас свободная страна

На стене Нарвского замка также вывесят плакат с лозунгом „Путин — военный преступник“. В прошлом году это вызвало большое возмущение среди россиян, и утром 9 мая российские пограничники потребовали убрать плакат.

Тогда сотрудники правоохранительных органов Эстонии встретились на Мосту дружбы с двумя российскими чиновниками и около четверти часа обсуждали ситуацию. Однако плакат остался висеть, по словам представителей департамента полиции и погранохраны, у российских чиновников не было законных оснований требовать его удаления.