ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (805-й день) | Российские войска нанесли более 15 ударов по Днепропетровской области
Подводим итоги очередного дня войны.
Российские войска нанесли более 15 ударов по Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. Обошлось без пострадавших.
По его данным, под удар попал Никопольская район, а также Мировская и Покровская общины. В результате обстрелов были повреждены 12 домов, шесть хозяйственных построек, инфраструктурый объект, местное предприятие, линии электропередачи, газопровод и автомобиль.
В Херсонскую область вернулись 11 детей с оккупированных Россией территорий, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.
В частности, на подконтрольную Украине территорию вернулись две девочки-сироты, а также девять детей, у которых есть хотя бы один родитель.
«В настоящее время дети находятся в безопасном месте, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь», — написал Прокудин. Он добавил, что с начала года с оккупированных территорий в Украину вернулись 78 детей из Херсонской области.
По данным благотворительного фонда Save Ukraine, 8 мая в Украину вернулись 14 детей.
Число пострадавших в результате российской удара по Харькову увеличилось до семи, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
Он уточнил, что при атаке пострадали четверо детей. Двое находятся в тяжелом состоянии.
Послы ЕС согласовали использование доходов от российских активов для Украины
Послы стран Евросоюза принципиально согласовали использование доходов от замороженных в ЕС российских активов на поддержку Украины.
«Деньги пойдут на поддержку восстановления Украины и оборону от российской агрессии», — говорится в сообщении представительства Бельгии в Совете ЕС в соцсети Х (бывший Twitter).
6 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Евросоюзе пришли к соглашению по использованию 90% доходов от замороженных российских активов на оборонные цели Украины. По его словам, договоренность об этом находится на финальной стадии согласования.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину на Западе были заморожены около 260 миллиардов евро российского Центробанка. Большая часть средств (около 210 миллиардов евро) хранится в Евросоюзе, в том числе в виде наличных денег и государственных облигаций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы по конфискации российских активов, говорил, что «лица, которые будут иметь отношения к принятию таких решений, <…> станут объектами судебного преследования на многие десятилетия».
ВСУ: российская армия выпустила по Украине 55 ракет и 21 беспилотник
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что ночью армия РФ атаковала Украину 55 ракетами различных типов и 21 беспилотником.
По его данным, силы ПВО уничтожили 33 крылатые ракеты X-101/X-555, четыре крылатые ракеты „Калибр“, две управляемые авиационные ракеты X-59/Х-69 и 20 дронов „Шахед“.
Германский лидер подтвердил всемерную поддержку Украины в преддверии крупного саммита в Швейцарии
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул поддержку Берлином мирного саммита по Украине, который пройдет в Швейцарии в середине июня.
„Канцлер подтвердил свое участие [в саммите] и вновь заявил, что Германия активно поддерживает эту встречу“, — заявил представитель германского правительства, комментируя разговор двух лидеров.
По его словам, Шольц и Зеленский договорились работать над тем, чтобы обеспечить максимально широкое глобальное участие в предстоящем саммите.
Международная конференция пройдет 15–16 июня в швейцарском городе Люцерн, напоминает Reuters.
В Харькове под удар попала спортплощадка около школы — глава администрации
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов рассказал о подробностях российского удара по Харькову, в результате которого пострадали пять человек, в том числе трое детей.
По словам Синегубова, удар был нанесен по спортивной площадке около одной из школ в Салтовском районе Харькова.
Салтовский жилой массив — крупнейший спальный район города, в первые месяцы войны, когда российская армия вплотную подошла к Харькову, он постоянно подвергался обстрелам, значительная часть домов в нем была повреждена или разрушена.
По словам Синугебова, тип примененного при обстреле боеприпаса сейчас устанавливается.
„Трое детей в крайне тяжелом состоянии, доставлены в больницу“, — сообщил глава обладминистрации. Он добавил, что при ударе повреждения также получили соседние дома.
Синегубов объяснил, что обучение в школах Харькова сейчас проводится в онлайн-режиме, и пострадавшие дети находились на спортивной площадке не во время уроков.
По данным властей, ранения в результате удара получили три ребенка, мальчики в возрасте 12, 13 и 15 лет, а также 55-летний мужчина и 80-летняя женщина.
Британская разведка: Российские ВКС оснастили ракеты Х-101 второй боеголовкой
Британская военная разведка сообщает, что российские Военно-космические силы начали устанавливать вторую боеголовку на свои основные ракеты воздушного базирования Х-101 (AS-23 KODIAK по классификации НАТО).
По данным разведки, командование российской дальней авиации в течение конфликта пыталось модифицировать свои системы по трем причинам:
По сведениям британской разведки, новая модификация ракет „вероятно, вполовину уменьшила радиус их действия“.
Однако для поражения целей на всей территории Украины российской дальней авиации не нужно использовать полную дальность своих ракет, отмечает спецслужба.
Она продолжает, что „вторая боеголовка спроектирована для увеличенного осколочного поражения цели“, что сделает ее более эффективной для ударов по неукрепленным объектам.
Польша заявила, что на границе с Беларусью задержан дезертир из российской армии
Пограничная служба Польши сообщает в соцсети Х (бывший твиттер), что на границе страны с Беларусью был задержан 41-мужчина, которого ведомство называет «дезертиром из России».
По данным погранслужбы, он попытался нелегально пересечь границу Польши.
Ранее польская радиостанция RMF FM сообщила, что мужчина был задержан в гражданской одежде, без оружия. По сведениям СМИ, у этого человека обнаружены военные документы, из которых следует, что он заключил контракт с армией РФ на участие в войне против Украины.
В публикации сказано, что россиянин попытался воспользоваться тем же каналом, по которому из Беларуси в Польшу нелегально переходят мигранты с Ближнего Востока, из Северной Африки и Центральной Азии.
Российские власти сообщения польской погранслужбы пока не комментировали.
Зеленский „обстоятельно“ поговорил по телефону с Орбаном и пригласил его на Саммит мира
Президент Владимир Зеленский 8 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Зеленский сообщил об этом в соцсети X, уточнив, что разговор был продолжительным и обстоятельным, и что он пригласил Орбана на Саммит мира, который пройдет в Швейцарии в следующем месяце.
«Позиция Венгрии важна для нас с точки зрения приближения мира и нашей общей региональной безопасности, — написал Зеленский. — Я подчеркнул заинтересованность Украины в добрососедских отношениях с Венгрией, а также в развитии сотрудничества в сфере торговли, энергетики и логистики».
«Мы скоординировали дальнейшие шаги для взаимовыгодного решения всего спектра двусторонних вопросов. Мы также обсудили интеграцию Украины в ЕС. Я уверен, что скорейшее вступление Украины в ЕС принесет пользу обоим нашим государствам», — пишет Зеленский.
Это один из редких контактов президента Украины и премьер-министра Венгрии, выступавшего против как финансовой и военной помощи Киеву, так и принятия Украины в ЕС.
Однако 1 февраля этого года все 27 стран ЕС договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро, включая противившуюся этому ранее Венгрию.
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