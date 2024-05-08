ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (805-й день) | Российские войска нанесли более 15 ударов по Днепропетровской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы по конфискации российских активов, говорил , что «лица, которые будут иметь отношения к принятию таких решений, <…> станут объектами судебного преследования на многие десятилетия».

После начала полномасштабного вторжения России в Украину на Западе были заморожены около 260 миллиардов евро российского Центробанка. Большая часть средств (около 210 миллиардов евро) хранится в Евросоюзе, в том числе в виде наличных денег и государственных облигаций.

6 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что в Евросоюзе пришли к соглашению по использованию 90% доходов от замороженных российских активов на оборонные цели Украины. По его словам, договоренность об этом находится на финальной стадии согласования.

«Деньги пойдут на поддержку восстановления Украины и оборону от российской агрессии», — говорится в сообщении представительства Бельгии в Совете ЕС в соцсети Х (бывший Twitter).

Послы стран Евросоюза принципиально согласовали использование доходов от замороженных в ЕС российских активов на поддержку Украины.

Послы ЕС согласовали использование доходов от российских активов для Украины

Он уточнил, что при атаке пострадали четверо детей. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Число пострадавших в результате российской удара по Харькову увеличилось до семи, сообщил глава о бластной администрации Олег Синегубов.

По данным благотворительного фонда Save Ukraine, 8 мая в Украину вернулись 14 детей.

«В настоящее время дети находятся в безопасном месте, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь», — написал Прокудин. Он добавил, что с начала года с оккупированных территорий в Украину вернулись 78 детей из Херсонской области.

В частности, на подконтрольную Украине территорию вернулись две девочки-сироты, а также девять детей, у которых есть хотя бы один родитель.

В Херсонскую область вернулись 11 детей с оккупированных Россией территорий, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.

По его данным, под удар попал Никопольская район, а также Мировская и Покровская общины. В результате обстрелов были повреждены 12 домов, шесть хозяйственных построек, инфраструктурый объект, местное предприятие, линии электропередачи, газопровод и автомобиль.

Российские войска нанесли более 15 ударов по Днепропетровской области , сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. Обошлось без пострадавших.

ВСУ: российская армия выпустила по Украине 55 ракет и 21 беспилотник

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что ночью армия РФ атаковала Украину 55 ракетами различных типов и 21 беспилотником.

По его данным, силы ПВО уничтожили 33 крылатые ракеты X-101/X-555, четыре крылатые ракеты „Калибр“, две управляемые авиационные ракеты X-59/Х-69 и 20 дронов „Шахед“.

Германский лидер подтвердил всемерную поддержку Украины в преддверии крупного саммита в Швейцарии

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул поддержку Берлином мирного саммита по Украине, который пройдет в Швейцарии в середине июня.

„Канцлер подтвердил свое участие [в саммите] и вновь заявил, что Германия активно поддерживает эту встречу“, — заявил представитель германского правительства, комментируя разговор двух лидеров.

По его словам, Шольц и Зеленский договорились работать над тем, чтобы обеспечить максимально широкое глобальное участие в предстоящем саммите.

Международная конференция пройдет 15–16 июня в швейцарском городе Люцерн, напоминает Reuters.

В Харькове под удар попала спортплощадка около школы — глава администрации

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов рассказал о подробностях российского удара по Харькову, в результате которого пострадали пять человек, в том числе трое детей.

По словам Синегубова, удар был нанесен по спортивной площадке около одной из школ в Салтовском районе Харькова.

Салтовский жилой массив — крупнейший спальный район города, в первые месяцы войны, когда российская армия вплотную подошла к Харькову, он постоянно подвергался обстрелам, значительная часть домов в нем была повреждена или разрушена.

По словам Синугебова, тип примененного при обстреле боеприпаса сейчас устанавливается.

„Трое детей в крайне тяжелом состоянии, доставлены в больницу“, — сообщил глава обладминистрации. Он добавил, что при ударе повреждения также получили соседние дома.