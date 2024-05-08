Визит президента, выступление Уку Сувисте, Алики Миловой и Smilers - Нарва с размахом отметит День Европы

Вивиан Лоонела, глава представительства Европейской комиссии в Эстонии, сказала: „Европейский союз начался с желания сделать так, чтобы между европейскими странами царил мир, а не война. Именно это стремление и связанные с ним решения составляют суть праздника 9 мая. В День Европы мы ждем всех желающих на Ратушной площади Нарвы, чтобы вместе отпраздновать 20-летие членства Эстонии в Европейском союзе“.

В Нарве отмечать День Европы начали уже 8 мая — в этот день состоялось открытие Стокгольмской площади.

В День Европы, 9 мая, в 15:00 на Ратушной площади откроется зона кафе, а в Нарвском колледже Тартуского университета пройдет ярмарка труда и обучения „Будущее Ида-Вирумаа“, где профессиональные и высшие учебные заведения, предприятия и фонды поделятся информацией о возможностях обучения и работы в регионе. Касса по безработице предложит на месте возможность быстрого консультирования по вопросам карьеры. Также будет представлен ряд учебных заведений, в том числе Вирумааский колледж TalTech, Нарвский колледж Тартуского университета, Таллиннская высшая школа здравоохранения и kood/Jõhvi. Их представители ждут студентов и молодых людей, дабы они могли ознакомиться с возможностями, которые предлагают эти учебные заведения.

На Ратушной площади будет открыта информационная палатка, посвященная темам Европейского союза, где учреждения, связанные с ЕС, делятся информацией о союзе и организуют интерактивные игры на европейскую тематику. Школьники смогут попробовать свои силы в игровом ориентировании по городу. Главным призом станет экскурсия для всего класса на сумму 2000 евро.