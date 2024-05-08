Визит президента, выступление Уку Сувисте, Алики Миловой и Smilers - Нарва с размахом отметит День Европы
В этом году 1 мая Эстония отметила 20-летие членства в Европейском союзе, которое мы празднуем в течение года в разных частях Эстонии. В День Европы, 9 мая, Aлика, Уку Сувисте, Нарвский симфонический оркестр и группа Smilers сыграют концерт на Ратушной площади Нарвы. В Нарвском колледже Тартуского университета пройдет ярмарка труда и обучения „Будущее Ида-Вирумаа“, будет открыта зона кафе.
Вивиан Лоонела, глава представительства Европейской комиссии в Эстонии, сказала: „Европейский союз начался с желания сделать так, чтобы между европейскими странами царил мир, а не война. Именно это стремление и связанные с ним решения составляют суть праздника 9 мая. В День Европы мы ждем всех желающих на Ратушной площади Нарвы, чтобы вместе отпраздновать 20-летие членства Эстонии в Европейском союзе“.
В Нарве отмечать День Европы начали уже 8 мая — в этот день состоялось открытие Стокгольмской площади.
В День Европы, 9 мая, в 15:00 на Ратушной площади откроется зона кафе, а в Нарвском колледже Тартуского университета пройдет ярмарка труда и обучения „Будущее Ида-Вирумаа“, где профессиональные и высшие учебные заведения, предприятия и фонды поделятся информацией о возможностях обучения и работы в регионе. Касса по безработице предложит на месте возможность быстрого консультирования по вопросам карьеры. Также будет представлен ряд учебных заведений, в том числе Вирумааский колледж TalTech, Нарвский колледж Тартуского университета, Таллиннская высшая школа здравоохранения и kood/Jõhvi. Их представители ждут студентов и молодых людей, дабы они могли ознакомиться с возможностями, которые предлагают эти учебные заведения.
На Ратушной площади будет открыта информационная палатка, посвященная темам Европейского союза, где учреждения, связанные с ЕС, делятся информацией о союзе и организуют интерактивные игры на европейскую тематику. Школьники смогут попробовать свои силы в игровом ориентировании по городу. Главным призом станет экскурсия для всего класса на сумму 2000 евро.
В 17:00 на Ратушной площади начнется большой бесплатный концерт, откроют который президент Алар Карис, мэр Нарвы Яан Тоотс и посол Швеции Ингрид Терсман. На концерте вместе с Нарвским городским симфоническим оркестром выступят Уку Сувисте и певица родом из Нарвы Алика. Завершит концерт поп-рок-группа Smilers. Перед концертом, в 16:15 выступит молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии, в рамках основной программы на сцену также выйдет фолк-рок-группа KRATT из этого же учебного заведения.
Фотовыставка „Нарва – 20 лет в Европе“
В День Европы на Ратушной площади Нарвы можно увидеть фотовыставку „Нарва – 20 лет в Европе“, которая представляет развитие города в период от вступления в Европейский союз 20 лет назад и до сегодняшнего дня. Выставка будет открыта для в течение двух недель.
Более подробную информацию о мероприятиях Дня Европы можно найти здесь: www.euroopapäev.ee
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