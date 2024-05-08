Правда ли, что в Тихом океане есть видимый из космоса остров из плавающего мусора?

Объект, о котором идёт речь, известен как Большое тихоокеанское мусорное пятно. Его существование в 1988 году предсказали учёные, работавшие на Аляске. А в 1997 году американский яхтсмен Чарльз Мур, возвращавшийся с Гавайев в Калифорнию на катамаране, обнаружил на своём пути гигантскую зону, которая состояла из разнообразных отходов человеческой деятельности. По его расчётам, речь могла идти о 3 млн тонн мусора и территории размером с Техас. Поначалу ему на глаза попадались в основном пластиковые бутылки, крышки от них и разнообразные обёртки, однако год спустя Мур обнаружил здесь и такие предметы, как волейбольный мяч, электронно-лучевую трубку для 19-дюймового телевизора и даже шину от грузовика. При этом мусор не покидал пределов гигантской спирали, образуемой тихоокеанскими течениями. В дальнейших оценках, которые можно встретить в прессе, говорится уже о территории в два Техаса.

Проблема заинтересовала специалистов со всего мира, начались исследования, пресс-релизы, за ними последовали научно-популярные проекты, и постепенно у общественности сложилось впечатление, что тихоокеанское мусорное пятно – это однородная пластиковая масса. Очень характерным в этом смысле стал случай 2015 года, когда на Facebook-странице под названием Ripley's Believe It or Not! («Хотите верьте, хотите нет от Рипли») была опубликована фотография небольшого судёнышка, как будто застрявшего в море предметов из дерева и пластмассы. Подпись к картинке гласила: «Большое тихоокеанское мусорное пятно занимает 8,1% площади Тихого океана — территорию вдвое больше континентальной части США».

Для начала отметим, что фотография эта была сделана ещё в 2011 году у побережья японского посёлка Вакуя, который в числе прочих пострадал от разрушительного землетрясения, унёсшего почти 16 000 жизней.