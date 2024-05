Правда ли, что в Тихом океане есть видимый из космоса остров из плавающего мусора?

Проблема заинтересовала специалистов со всего мира, начались исследования, пресс-релизы, за ними последовали научно-популярные проекты, и постепенно у общественности сложилось впечатление, что тихоокеанское мусорное пятно – это однородная пластиковая масса. Очень характерным в этом смысле стал случай 2015 года, когда на Facebook-странице под названием Ripley's Believe It or Not! («Хотите верьте, хотите нет от Рипли») была опубликована фотография небольшого судёнышка, как будто застрявшего в море предметов из дерева и пластмассы. Подпись к картинке гласила: «Большое тихоокеанское мусорное пятно занимает 8,1% площади Тихого океана — территорию вдвое больше континентальной части США».