Правда ли, что в Тихом океане есть видимый из космоса остров из плавающего мусора?
Объект, о котором идёт речь, известен как Большое тихоокеанское мусорное пятно. Его существование в 1988 году предсказали учёные, работавшие на Аляске. А в 1997 году американский яхтсмен Чарльз Мур, возвращавшийся с Гавайев в Калифорнию на катамаране, обнаружил на своём пути гигантскую зону, которая состояла из разнообразных отходов человеческой деятельности. По его расчётам, речь могла идти о 3 млн тонн мусора и территории размером с Техас. Поначалу ему на глаза попадались в основном пластиковые бутылки, крышки от них и разнообразные обёртки, однако год спустя Мур обнаружил здесь и такие предметы, как волейбольный мяч, электронно-лучевую трубку для 19-дюймового телевизора и даже шину от грузовика. При этом мусор не покидал пределов гигантской спирали, образуемой тихоокеанскими течениями. В дальнейших оценках, которые можно встретить в прессе, говорится уже о территории в два Техаса.
Проблема заинтересовала специалистов со всего мира, начались исследования, пресс-релизы, за ними последовали научно-популярные проекты, и постепенно у общественности сложилось впечатление, что тихоокеанское мусорное пятно – это однородная пластиковая масса. Очень характерным в этом смысле стал случай 2015 года, когда на Facebook-странице под названием Ripley's Believe It or Not! («Хотите верьте, хотите нет от Рипли») была опубликована фотография небольшого судёнышка, как будто застрявшего в море предметов из дерева и пластмассы. Подпись к картинке гласила: «Большое тихоокеанское мусорное пятно занимает 8,1% площади Тихого океана — территорию вдвое больше континентальной части США».
Для начала отметим, что фотография эта была сделана ещё в 2011 году у побережья японского посёлка Вакуя, который в числе прочих пострадал от разрушительного землетрясения, унёсшего почти 16 000 жизней.
Запечатлённая на фото обстановка не могла бы быть фрагментом интересующего нас пятна не столько из-за превалирования пластика (а не дерева) в океане, сколько из-за того, что на самом деле Большое тихоокеанское мусорное пятно в XXI веке практически не состоит из целых предметов. Оно представляет собой миллионы, триллионы крошечных кусочков пластика, именуемых микропластиком. Микропластик не всегда можно увидеть невооружённым глазом даже с поверхности воды, не говоря уже о спутниковых снимках, которые нередко упоминались (но никогда не демонстрировались) в СМИ. Этот своеобразный «суп» содержит также остатки рыболовных снастей и обуви. При этом океанографы и экологи недавно обнаружили, что около 70% морского мусора рано или поздно опускается на дно океана. В этом таится другая проблема — в силу малых размеров морские животные принимают эти яркие кусочки за пищу. Сейчас в среднем на каждый квадратный километр морского дна приходится около 70 кг пластика.
Что касается размеров пятна, то исследование 2011 года, проведённое Университетом Орегона, показало, что реальный размер Большого тихоокеанского мусорного пятна в сотни раз меньше, чем обычно утверждается. «Нет сомнений в том, что количество пластика в Мировом океане вызывает беспокойство, но такое преувеличение подрывает доверие к учёным, — говорит один из исследователей, Энджел Уайт. — «У нас есть данные, позволяющие делать разумные оценки. Нам не нужны преувеличения. Учитывая наблюдаемую концентрацию пластика в северной части Тихого океана, некорректно утверждать, что тот перевешивает планктон или что мы наблюдаем экспоненциальный рост количества пластика».
Добавим, что огромных мусорных пятен в Мировом океане, скорее всего, больше одного, как и гигантских водоворотов, образуемых течениями. Учёные, разумеется, бьют тревогу, и к ним стоит прислушаться. Однако многокилометровые слои из бутылок на поверхности воды, как и видимость мусорного пятна со спутников, — это мифы.
Итог: Большей частью неправда