Правда ли, что в украинских банкоматах установили лимит на снятие наличных для мужчин призывного возраста?
В мае 2024 года в русскоязычных СМИ и соцсетях разошлась информация о новом ограничении, с которым якобы столкнулись военнообязанные украинцы. Мы проверили, соответствует ли эта новость действительности.
Сообщается, что в украинских банкоматах недавно установили лимит на снятие наличных для мужчин призывного возраста — 100 гривен (около €2,3 в день). Согласно представленной в подтверждение этого фотографии, для снятия лимита владельцу банковской карты нужно обновить данные в ТЦК“ (территориальном центре комплектования, аналоге военкомата в современной Украине).
О введённых в Украине ограничениях написали некоторые СМИ („Комсомольская правда“, „Горловская мозаика“, „Лента новостей Днепропетровска“), но особенное распространение новость получила в Telegram — в частности, благодаря каналам „Правдивости“ (213 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дядя Слава“ (185 000), Voblya (139 000), „Шейх Тамир“ (138 000), „Три богатыря и Зеленский наркоман“ (136 000) и „Кот Костян“ (134 000).
Уже более года Вооружённые силы Украины сталкиваются с проблемой эффективности действующей мобилизации и необходимостью привлечения новых человеческих ресурсов. В апреле 2024 года Верховная рада приняла закон о мобилизации, который перед этим в течение нескольких месяцев был предметом ожесточённой полемики как в парламенте, так и в обществе. Этот документ ужесточает правила воинского учета, усиливает санкции против уклонистов и конкретизирует положения об отсрочке от мобилизации.
Ещё в 2022 году прокремлёвские ресурсы развернули дезинформационную кампанию, в рамках которой представляли среднестатистического украинского военнообязанного дезертиром или уклонистом. На эту тему регулярно выходят публикации в СМИ и Telegram-каналах, сопровождающиеся фото и видео — многие из них на поверку оказываются сфабрикованными. „Проверено“ неоднократно разбирало подобные случаи.
Нам не удалось найти каких-либо свидетельств распространения в украиноязычном сегменте Сети фотографии с предупреждением на экране банкомата. Отсутствует в местных СМИ и сама новость о введении ограничений на снятие наличных для военнообязанных. С 24 февраля 2022 года в Украине действительно нельзя (за некоторыми исключениями) обналичить в банкомате более 100 000 гривен (около €2360) в сутки. Это ограничение действует независимо от того, является ли владелец счёта военнообязанным. Кроме того, в некоторых банках действуют свои дополнительные правила — например, в банкомате Приватбанка можно снять не более 20 000 гривен за три часа, а в банкомате ПУМБ — не более 10 000 гривен за одну операцию.
Если воспользоваться сервисом обратного поиска изображений от Google, можно обнаружить изображение, очень похожее на вирусное, на странице отзывов уже упоминавшегося выше Приватбанка.
Негативный отзыв о работе терминала для пополнения счёта и оплаты услуг (а не банкомата) Приватбанка был оставлен 8 сентября 2021 года пользователем по имени Сергей. Судя по всему, именно прикреплённая им фотография и стала основой обработанного изображения с сообщением о лимите, ставшего в 2024 году вирусным. Банкоматы Приватбанка выглядят совсем иначе. В том, что перед нами терминал, только принимающий купюры, а не банкомат, можно убедиться и по нижней части оригинального изображения, обрезанной в фоторедакторе, — там по-украински написано „Оплачивайте коммуналку тут“.
Фактчекеры из „Ґвара Медіа“ и StopFake обратились за комментарием в Приватбанк. В финансовом учреждении ответили, что на данный момент для военнообязанных не действует никаких специальных ограничений на снятие наличных.
По данным сервиса TGStat, первым отредактированное фото 3 мая в 14:03 по московскому времени опубликовал Telegram-канал „Олеся Лосева“ (15 000 просмотров, 169 репостов). Он неоднократно становился первоисточником фейковых новостей, ранее разобранных „Проверено“.
Итог: Фейк