Докопаемся до правды
09.05.2024, 11:48

Правда ли, что в украинских банкоматах установили лимит на снятие наличных для мужчин призывного возраста?

 
ФОТО: screenshot

В мае 2024 года в русскоязычных СМИ и соцсетях разошлась информация о новом ограничении, с которым якобы столкнулись военнообязанные украинцы. Мы проверили, соответствует ли эта новость действительности.

Сообщается, что в украинских банкоматах недавно установили лимит на снятие наличных для мужчин призывного возраста — 100 гривен (около €2,3 в день). Согласно представленной в подтверждение этого фотографии, для снятия лимита владельцу банковской карты нужно обновить данные в ТЦК“ (территориальном центре комплектования, аналоге военкомата в современной Украине).

О введённых в Украине ограничениях написали некоторые СМИ („Комсомольская правда“, „Горловская мозаика“, „Лента новостей Днепропетровска“), но особенное распространение новость получила в Telegram — в частности, благодаря каналам „Правдивости“ (213 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дядя Слава“ (185 000), Voblya (139 000), „Шейх Тамир“ (138 000), „Три богатыря и Зеленский наркоман“ (136 000) и „Кот Костян“ (134 000).

Уже более года Вооружённые силы Украины сталкиваются с проблемой эффективности действующей мобилизации и необходимостью привлечения новых человеческих ресурсов. В апреле 2024 года Верховная рада приняла закон о мобилизации, который перед этим в течение нескольких месяцев был предметом ожесточённой полемики как в парламенте, так и в обществе. Этот документ ужесточает правила воинского учета, усиливает санкции против уклонистов и конкретизирует положения об отсрочке от мобилизации.

Ещё в 2022 году прокремлёвские ресурсы развернули дезинформационную кампанию, в рамках которой представляли среднестатистического украинского военнообязанного дезертиром или уклонистом. На эту тему регулярно выходят публикации в СМИ и Telegram-каналах, сопровождающиеся фото и видео — многие из них на поверку оказываются сфабрикованными. „Проверено“ неоднократно разбирало подобные случаи.

Нам не удалось найти каких-либо свидетельств распространения в украиноязычном сегменте Сети фотографии с предупреждением на экране банкомата. Отсутствует в местных СМИ и сама новость о введении ограничений на снятие наличных для военнообязанных. С 24 февраля 2022 года в Украине действительно нельзя (за некоторыми исключениями) обналичить в банкомате более 100 000 гривен (около €2360) в сутки. Это ограничение действует независимо от того, является ли владелец счёта военнообязанным. Кроме того, в некоторых банках действуют свои дополнительные правила — например, в банкомате Приватбанка можно снять не более 20 000 гривен за три часа, а в банкомате ПУМБ — не более 10 000 гривен за одну операцию.

Если воспользоваться сервисом обратного поиска изображений от Google, можно обнаружить изображение, очень похожее на вирусное, на странице отзывов уже упоминавшегося выше Приватбанка.

Слева — вирусное фото, справа — фрагмент фото со страницы отзыва

Негативный отзыв о работе терминала для пополнения счёта и оплаты услуг (а не банкомата) Приватбанка был оставлен 8 сентября 2021 года пользователем по имени Сергей. Судя по всему, именно прикреплённая им фотография и стала основой обработанного изображения с сообщением о лимите, ставшего в 2024 году вирусным. Банкоматы Приватбанка выглядят совсем иначе. В том, что перед нами терминал, только принимающий купюры, а не банкомат, можно убедиться и по нижней части оригинального изображения, обрезанной в фоторедакторе, — там по-украински написано „Оплачивайте коммуналку тут“.

Фактчекеры из „Ґвара Медіа“ и StopFake обратились за комментарием в Приватбанк. В финансовом учреждении ответили, что на данный момент для военнообязанных не действует никаких специальных ограничений на снятие наличных.

По данным сервиса TGStat, первым отредактированное фото 3 мая в 14:03 по московскому времени опубликовал Telegram-канал „Олеся Лосева“ (15 000 просмотров, 169 репостов). Он неоднократно становился первоисточником фейковых новостей, ранее разобранных „Проверено“.

Итог: Фейк

RusDelfi
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