Сообщается, что в украинских банкоматах недавно установили лимит на снятие наличных для мужчин призывного возраста — 100 гривен (около €2,3 в день). Согласно представленной в подтверждение этого фотографии, для снятия лимита владельцу банковской карты нужно обновить данные в ТЦК“ (территориальном центре комплектования, аналоге военкомата в современной Украине).

Уже более года Вооружённые силы Украины сталкиваются с проблемой эффективности действующей мобилизации и необходимостью привлечения новых человеческих ресурсов. В апреле 2024 года Верховная рада приняла закон о мобилизации, который перед этим в течение нескольких месяцев был предметом ожесточённой полемики как в парламенте, так и в обществе. Этот документ ужесточает правила воинского учета, усиливает санкции против уклонистов и конкретизирует положения об отсрочке от мобилизации.

Ещё в 2022 году прокремлёвские ресурсы развернули дезинформационную кампанию, в рамках которой представляли среднестатистического украинского военнообязанного дезертиром или уклонистом. На эту тему регулярно выходят публикации в СМИ и Telegram-каналах, сопровождающиеся фото и видео — многие из них на поверку оказываются сфабрикованными. „Проверено“ неоднократно разбирало подобные случаи.