ВИДЕО | Американский миллиардер: Владимир Путин, верни украденное чемпионское кольцо!

Владелец известного клуба американского футбола „Нью-Ингленд Пэтриотс“ Роберт Крафт не видел своего чемпионского перстня с 2005 года. С тех пор оно хранится в библиотеке Кремля в Москве.

Крафт лишили кольца в тот же год, когда он встретился с Путиным на мероприятии в Санкт-Петербурге, пишет Ilta-Sanomat.

„Я снял кольцо и показал ему, после чего он надел его на палец и сказал: „Я мог бы убить кого-нибудь этим кольцом“. Тогда я протянул руку, чтобы вернуть кольцо, но он положил кольцо в карман. В следующий момент он ушел в сопровождении трех агентов КГБ“, — вспоминал Крафт в интервью газете New York Post в 2013 году.

В минувшее воскресенье Крафт принял участие в комедийном шоу Netflix „The Roast of Tom Brady“, посвященном величайшему игроку НФЛ всех времен Тому Брэди. Миллиардер вновь напомнил российскому президенту Владимиру Путину о том, что пора вернуть его чемпионское кольцо с бриллиантами. Об этом пишет Fox News.

„На случай, если вы, Владимир Путин, это смотрите. Верните мне мое чертово кольцо, ладно?!“ — сказал миллиардер, напомнив о скандальной истории 2005 года.

Миллиардер добавил, что президентская администрация Белого дома запретил ему публично говорить о том, что Путин украл кольцо у Крафта. Вместо этого он должен был сказать, что кольцо с бриллиантами стоимостью в 25 тысяч долларов было подарком для российского президента.

Однако в прошлом Крафт неоднократно заявлял, что не дарил кольцо Путину. „Я не хотел расставаться с кольцом. Говорил, что это личное, что на нем выгравировано мое имя“, — сказал Крафт в прошлом году.

Принадлежащий Крафту клуб „Нью-Ингленд Пэтриотс“ - один из самых успешных в НФЛ. Наряду с „Питтсбург Стилерз“ они являются обладателями шести чемпионских титулов Супербоула.

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